จากเพื่อน 18 ปีสู่คู่ชีวิต! นก อุษณีย์ แต่งงานหวาน ม่วย นิธิตรา แล้ว
นก อุษณีย์ วัฒฐานะ นักแสดงสาว และ ม่วย นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์ จับมือกันเข้าพิธีวิวาห์อย่างอบอุ่น ณ บ้านคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมยินดีในวันสำคัญนี้
เส้นทางรักของทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จักที่มีมิตรภาพต่อกันมายาวนานตั้งแต่ปี 2005 ก่อนจะขยับสถานะมาเป็นคนรักในปี 2023 ซึ่งมีโมเมนต์ที่หลายคนจำได้ดีคือตอนที่ นก อุษณีย์ คุกเข่าขอ ม่วย แต่งงานกลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทางด้าน อาบี ผู้จัดการดาราคนดัง ได้เผยคลิปบรรยากาศงานวิวาห์พร้อมข้อความแสดงความยินดีที่รอคอยวันนี้มานานว่า "ในที่สุด..อาบีรอวันนี้ของน้อง 2 คนมานาน ดีใจที่สุด" และทิ้งท้ายด้วยคำอวยพรให้ทั้งคู่ "ดูแลกันและกันตลอดไปตามที่ให้คำมั่นต่อหน้าพวกเรานะที่รัก รัก💙🤍"
บอกเลยว่ามวลความรักมันล้นจอมาก จากเพื่อนเก่า 18 ปี กลายมาเป็นคู่ชีวิตแบบนี้ ใจฟูแทนเลยค่ะ!