พลังคิดถึงมันแรง! BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย กวาดบัตรหมด 5 รอบจนราคาพุ่งหลักหมื่น
ปรากฏการณ์ของจริง! สำหรับคอนเสิร์ต “BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย” ที่เพิ่งจัดไปที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่าง 13–17 พฤศจิกายน 2026 โดยงานนี้ประกาศขายบัตรหมดเกลี้ยงทั้ง 5 รอบ รวมทั้งหมด 65,000 ใบ ซึ่งจริงๆ ตอนแรกประกาศไว้แค่ 3 รอบ แต่ขยายเป็น 5 รอบ
สื่อรายงานว่าบัตรยืนราคา 2,200 บาท มีประกาศเสนอขายต่อในราคาหลักหมื่นบาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขาย
จากรอบที่ Marketing Oops! เข้าชม โปรดักชันทั้งเวที แสง สี เสียง และภาพบนจอเป็นส่วนสำคัญของโชว์ แต่โมเมนต์ทางอารมณ์มีมูลค่ากว่า โดยเฉพาะการที่ แด๊กซ์ เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด นักร้องนำยุคแรก กลับมาขึ้นเวทีร่วมกับ เจ๋ง เดชา โคนาโล นักร้องนำยุคปัจจุบัน ยิ่งวินาทีที่แด๊กซ์ปรากฏตัวพร้อมเพลง “คนไม่เอาถ่าน” และการแนะนำตัวในฐานะสมาชิก BIG ASS คือช็อตเด็ดที่แฟนเพลงที่โตมากับวงรอคอยมานาน
เบื้องหลังตัวเลขพันล้าน
สำหรับ GMM MUSIC การมีทั้งคลังเพลง ศิลปิน และทีมจัดอย่าง GMM SHOW และ GFEST อยู่ในระบบธุรกิจเดียวกัน ทำให้นำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาต่อยอดเป็นประสบการณ์ใหม่ และสร้างรายได้หลายช่องทาง
ซึ่งตัวเลขก็ฟ้องว่ารวยจริง เพราะในปี 2025 ธุรกิจโชว์บิซภายใต้ GMM MUSIC ทำรายได้ไป 1,193 ล้านบาท เติบโตประมาณ 20% และในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ธุรกิจคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัลภายใต้ GMM SHOW ก็กวาดรายได้ไปอีก 496.3 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8%
บอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือการขายความทรงจำที่ประเมินค่าไม่ได้ แล้วคุณล่ะ ยอมจ่ายหลักหมื่นเพื่อไปดูศิลปินที่รักในดวงใจหรือเปล่า?