มาแล้ว! มาย-อาโป นัดรวมพล 6 หนุ่ม MANUKAI Series อ่านบทเตรียมลุยถ่ายทำ
BeOnCloud กลับมาเขย่าวงการซีรีส์วายอีกครั้งกับโปรเจกต์ MANUKAI Series โดยดึงตัวท็อปอย่าง มาย ภาคภูมิ และ อาโป ณัฐวิญญ์ มาแท็กทีมบริหารและลุยงานเบื้องหลังแบบจัดเต็ม ล่าสุดมีการปล่อยภาพโมเมนต์รวมตัว Read Through อ่านบทและศึกษาคาแรกเตอร์ตัวละครกันครบทีมเรียบร้อยแล้ว
งานนี้บอกเลยว่าหน้าที่แบ่งกันชัดเจนมาก เพราะ มาย จะรับหน้าที่ทั้งร่วมแสดงและทำเพลงประกอบซีรีส์ ส่วน อาโป จะดูแลเรื่องการแสดง เสื้อผ้าแฟชั่น และเป็นแอคติ้งโค้ชให้นักแสดงรุ่นใหม่ในค่าย ซึ่งทีม MANUKAI BOYS รอบนี้มีทั้งหนุ่มไทยและญี่ปุ่น รวม 6 คน ได้แก่ เอริยะ, คิวพี ณสิริ, ฮารูโตะ คาเกอิ, เจคอบ เฟอไรโอรี, ฟูไอซ์ ธนวัตร และ จัสติน อัครวินท์
ความคืบหน้าล่าสุดคือ เอริยะ เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว และได้เจอหน้ากับเพื่อนๆ อีก 5 คนอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมตัวบินไปถ่ายทำกันที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสิ้นปีนี้
ส่วนใครที่รอชม บอกเลยว่าต้องอดใจรอกันถึงปี 2027 โดยจะออนแอร์ทาง iQIYI ซึ่งทางค่ายคอนเฟิร์มมาว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆ ที่ BeOnCloud ไม่เคยทำมาก่อนแน่นอน เตรียมล้างตารอดูได้เลยว่าของใหม่จะปังขนาดไหน