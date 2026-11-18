แค้นนี้ต้องปรุง! ครัวสาว Morte Cucina ทะยานขึ้นที่ 1 หนังไทยบน TrueVisions NOW
แรงเกินต้าน! ครัวสาว (Morte Cucina) หนังระทึกขวัญผลงานกำกับล่าสุดของ เป็นเอก รัตนเรือง ขึ้นแท่นอันดับ 1 ภาพยนตร์ไทยบนแอปสตรีมมิงแล้ว บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเป็นการเอา 'อาหาร' มาขยี้รวมกับความรัก ความแค้น และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจนชวนระแวงไปหมด
เรื่องราวจะพาไปรู้จักกับ 'สาว' พนักงานเสิร์ฟที่แม้จะไม่ได้คุมครัว แต่ดันมีพรสวรรค์ในการปรุงอาหารไทยแบบขั้นเทพ ซึ่งชีวิตที่แสนสงบก็ต้องพังลงเมื่อเธอได้วนกลับมาเจอกับ 'กรณ์' ชายที่เป็นต้นเหตุของบาดแผลใหญ่ในอดีต งานนี้สาวเลยจัดหนัก ใช้สิ่งที่ถนัดที่สุดอย่างการทำอาหารมาเป็นเครื่องมือวางแผนล้างแค้นแบบนิ่มๆ แต่ดุเดือด เพราะรสมือของเธออาจจะเป็นได้ทั้งความสุขและอันตรายที่ค่อยๆ คืบคลานเข้าหาคนกิน
มากกว่าแค่การล้างแค้น
ตัวผู้กำกับ เป็นเอก รัตนเรือง เผยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เน้นแค่การเอาคืน แต่ยังสำรวจเส้นบางๆ ระหว่างความรัก ความเกลียด และความผูกพัน โดยนิยามให้ ครัวสาว เป็นทั้งหนังรักประหลาดและแบล็กคอเมดี้ที่มีอาหารไทยเป็นหัวใจหลัก
การกลับมาที่โลกต้องจำ
สำหรับทีมนักแสดงได้ เบลล่า-ธนัชพร บุญแสง มารับบทเป็น 'สาว' ส่วนบท 'กรณ์' ได้ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ กลับมาคืนจอเงินอีกครั้งในรอบ 23 ปี หลังจากห่างหายไปศึกษาด้านการทำเจลาโต้ที่ประเทศอิตาลีนานถึง 5 ปี นอกจากนี้ยังมี นพชัย ชัยนาม และ ทาดาโนบุ อาซาโนะ มาร่วมสร้างความเข้มข้นในหนังความยาว 96 นาทีเรื่องนี้ด้วย
ใครที่เบื่อหนังล้างแค้นแบบเดิมๆ อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูความแค้นผ่านจานอาหาร รับชมได้แล้วทางแอปสตรีมมิง