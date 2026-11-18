เตรียมหูเคลียร์! เนเน่ รอยัล ให้เสียงพากย์บิลลี่ใน Disney’s Hexed 26 พ.ย. นี้
Disney ปล่อยตัวอย่างพากย์ไทยของ Disney’s Hexed มหัศจรรย์เวทมนตร์อลเวง ออกมาให้ได้ชมกันแล้ว ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือการได้ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย มาให้เสียงพากย์เป็น บิลลี่ เด็กสาววัย 16 ปีที่มีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ชอบเดินตามกรอบ โดยในเวอร์ชันต้นฉบับเสียงนี้เป็นของ Hailee Steinfeld นักแสดงและนักร้องชาวอเมริกา
เรื่องราวของบิลลี่จะพาเราไปผจญภัยเมื่อเธอค้นพบพลังเวทมนตร์ที่ซ่อนอยู่และเผลอปลดปล่อยมันออกมา จนถูกพาจากย่านชานเมืองเข้าสู่ดินแดนแม่มดที่ชื่อ Hexe และต้องร่วมมือกับ Alice คุณแม่ผู้รอบคอบ ซึ่งพากย์เสียงต้นฉบับโดย Rashida Jones เพื่อค้นหาความลับของครอบครัวที่อาจเปลี่ยนโลกของเหล่าแม่มดไปเลย
แต่ก่อนจะไปลุ้นกับเรื่องของบิลลี่ ในโรงภาพยนตร์จะมี Lilo & Scratch แอนิเมชันสั้นเรื่องพิเศษให้ชมกันก่อนด้วย โดยเป็นการนำตัวละครจาก Lilo & Stitch กลับมาพร้อมกับ Scratch แมวตัวใหม่ที่จะมาสร้างความป่วนให้ชีวิตของทั้งคู่ ซึ่งตอนนี้ทางดิสนีย์ปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้เห็นแล้ว
ใครที่รอชมเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ Disney’s Hexed มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศวันที่ 26 พฤศจิกายน และตอนนี้เปิดให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะ
บอกเลยว่าน่าติดตามมาก จะออกมาป่วนหรือซึ้งขนาดไหน ต้องไปรอลุ้นกันในโรงภาพยนตร์!