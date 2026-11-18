จบตำนานปากสายฝอ! อุ้ม ลักขณา ตัดใจสลายฟิลเลอร์กลับสู่จุดเริ่มต้น
ใครจะไปคิดว่าความสวยบางทีก็มาพร้อมความทรมาน ล่าสุด อุ้ม ลักขณา ออกมาเผยนาทีตัดสินใจสลายฟิลเลอร์ปากที่เคยฉีดเสริมลุคสายฝอมานานถึงห้าปี เพื่อให้ริมฝีปากกลับมาเป็นเหมือนเดิม
สาเหตุที่ต้องโบกมือลาความปังครั้งนี้ เพราะเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องภูมิตกและเป็นโรคภูมิแพ้ พออาการกำเริบปุ๊บ ริมฝีปากก็จะบวมทันที จนกลายเป็นปัญหาต่อการทำงานแบบเลี่ยงไม่ได้ งานนี้ยอมถอยกลับมาใช้ปากเดิมที่บอกเลยว่าสลายเสร็จแล้วยังคงความสวยไว้ได้เหมือนเดิมเป๊ะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก