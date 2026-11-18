ซี ศิวัฒน์ ย้อนรอยมรสุมมือที่สามช่วง 7 ปี ลั่นวัย 40 แล้วเรื่องนอกใจไม่สนุก
คู่รักมาราธอนอย่าง ซี ศิวัฒน์ และ เอมี่ กลิ่นประทุม ที่คบกันมานานถึง 21 ปี ออกมาเปิดใจในรายการ คุยแซ่บ Show ถึงมรสุมความรักครั้งใหญ่ในช่วงอาถรรพ์ 7 ปี ที่มีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องจนความสัมพันธ์เกือบถึงทางตัน
เอมี่เล่าว่าตอนนั้นถึงขั้นยื่นคำขาดให้ฝ่ายชายตัดสินใจว่าจะเลือกชีวิตคู่กับเธอ หรือจะไปทำอะไรของตัวเอง ซึ่งจุดวิกฤตนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทั้งคู่หันหน้ามาเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังเพื่อเคลียร์ทุกปัญหาที่เคยค้างคาใจ แม้จะต้องใช้เวลาเยียวยานานกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ก็ทำให้ความรักแข็งแรงขึ้นจนถึงปัจจุบัน
ถ้าถามว่าตอนนี้ยังระแวงไหม เอมี่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามให้กังวลแล้ว และไม่เคยเช็กโทรศัพท์สามีเลยเพราะเชื่อว่าถ้ามีความลับสุดท้ายก็จะรู้เอง แถมมองว่าเรื่องเล็กน้อยบางเรื่องไม่รู้เสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องไม่สบายใจ ส่วนเรื่องที่สามีชอบกดไลก์รูปผู้หญิงในโซเชียลทุกรูปนั้น เธอมองว่าไม่ใช่ปัญหา
ด้าน ซี ศิวัฒน์ ฝากข้อคิดถึงบรรดาสุภาพบุรุษว่า ในวัย 40 กว่าปีแบบเขาผ่านจุดนั้นมาแล้ว และบอกเลยว่าเรื่องนอกลู่นอกทาง “มันไม่สนุกหรอก” พร้อมเตือนว่าความลับไม่มีในโลกเพราะผู้หญิงเซ้นส์แรง และความตื่นเต้นหรืออีโก้ของผู้ชายไม่มีวันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอน
งานนี้ซีโชว์ความบริสุทธิ์ใจด้วยการบอกว่า เอมี่รู้รหัสโทรศัพท์และเขาไม่เคยเปลี่ยน สามารถหยิบไปเช็กได้ทุกเมื่อ เพราะความสุขที่แท้จริงในตอนนี้คือการดูแลคนในครอบครัวและสิ่งรอบข้างให้มีความสุขที่สุด
ยอมใจในความใจเด็ดของเอมี่จริงๆ ใครจะกล้ายื่นคำขาดแบบนั้นถ้าไม่มั่นใจในตัวเองพอ ส่วนคุณผู้ชายทั้งหลาย ฟังพี่ซีไว้เถอะครับ อย่าหาทำถ้าไม่อยากเสียของดีในชีวิตไป