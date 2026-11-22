เตรียมฟิน! ช่อง 7HD ขนละคร 'ดอกหญ้าในพายุ' มาให้หายคิดถึง
ช่อง 7HD นำละครเรื่อง “ดอกหญ้าในพายุ” กลับมาให้แฟนๆ ได้ลุ้นและฟินกันอีกครั้งในรายการดังที่คิดถึง โดยเป็นเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากเกมแก้แค้นแต่ดันกลายเป็นความผูกพันที่เกินจะห้ามใจ ซึ่งตัวเอกเป็นเด็กสาวกำพร้าที่ฝังใจว่าพ่อทิ้งเธอและแม่ไปแต่งงานใหม่ เลยวางแผนจะจับหนุ่มไฮโซเพื่อแก้แค้น แต่พอได้ใกล้ชิดกันจริงๆ ความรู้สึกกลับเปลี่ยนไปจนกลายเป็นความรักที่ถอนตัวไม่ขึ้น บอกเลยว่าพล็อตแบบนี้คือคลาสสิกสุดๆ ใครชอบแนวแค้นแต่จบด้วยรักต้องไม่พลาด
เรื่องนี้ได้ ธันวา สุริยจักร มาประกบกับ แคท ซอนญ่า พร้อมด้วยทีมนักแสดงอย่าง พระพาย รมิดา, ไต้ฝุ่น ตากเพชร และกุ๊กกิ๊ก กชกร มาสร้างสีสันร่วมกัน เตรียมย้อนความประทับใจได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45 น. ทางช่อง 7HD กด 35
มีใครยังมูฟออนจากเคมีคู่นี้ไม่ได้บ้าง ยกมือขึ้น!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก