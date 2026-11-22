เตรียมตัวให้พร้อม! มิกค์-เอสเธอร์ นำทีมส่งท้าย 'ส่อง สั่ง ตาย' พร้อมกิจกรรมแฟนสกรีนนิ่ง 26 พฤศจิกายนนี้
ช่อง 7HD จัดหนักส่งท้ายซีรีส์ ‘ส่อง สั่ง ตาย’ ด้วยกิจกรรม “The Silent Killer FINAL EP FAN SCREENING” ให้แฟนคลับผู้โชคดีได้ไปกระทบไหล่นักแสดงนำอย่าง มิกค์ ทองระย้า และ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา เพื่อรับชมตอนสุดท้ายของซีรีส์ด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
งานนี้ไม่ได้มีแค่พระนาง แต่ยังยกทัพนักแสดงมาเพียบ ทั้ง เบน สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ, หมู ภูษณะ บัวงาม, เติร์ก ณัฐชนน ภูวนนท์, ทศ รวิศชา ปัญจวิชญ์ และ วายุ นิธิ อยู่คง พร้อมด้วยผู้จัด โอริเวอร์ บีเวอร์ และผู้กำกับ แนน จิตาพัชร์ อธิชัยธนารุจน์ จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่จะมาจอยกับแฟนๆ แบบใกล้ชิด
ทางด้าน เบน สันติราษฎร์ การันตีเลยว่าตอนจบนี้ห้ามกะพริบตา เพราะมีเรื่องให้ลุ้นตลอดและมีจุดพลิกผันไปมา แถมสายบู๊ต้องเลิฟเพราะจัดเต็มฉากแอ็กชั่นแบบมันสะใจแน่นอน แต่ขออุบไว้ก่อนไม่สปอยล์ให้เสียอรรถรส
สำหรับใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานที่โรงหนัง ก็ยังสามารถเกาะติดบรรยากาศความสนุกได้ทางแอปพลิเคชัน CH7ON ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 19.30-20.30 น. ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพีคที่สุดกับตอนจบของซีรีส์ในเวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD (กด 35) หรือดูสดออนไลน์ทาง CH7ON และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix