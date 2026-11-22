แจกตาราง Leg Day ฉบับทำที่บ้าน 4 ท่าจบ ไม่ต้องใช้เครื่องมือให้วุ่นวาย
ใครที่อยากขยับร่างกายให้มากขึ้นแต่ไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงในยิม ฟังทางนี้เลย เพราะการปั้นขาและก้นให้เป๊ะไม่จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์แพงๆ หรือท่าออกกำลังกายที่ซับซ้อน แค่มีพื้นที่ว่างเล็กน้อยในบ้าน มีเสื่อโยคะสักผืน (ถ้ามี) และเวลาประมาณ 20-25 นาที ก็สามารถสร้างนิสัยใหม่ด้วยการทำ Leg Day ฉบับโฮมเมดได้แล้ว
สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การโหมหนัก แต่คือการทำท่าทางให้ถูกต้อง เลือกความเข้มข้นให้เหมาะกับร่างกาย และให้เวลาร่างกายได้ปรับตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดออกกำลังกาย หรือแค่อยากหาเวิร์กเอาต์สั้นๆ มาเสริมในตารางรายสัปดาห์ โปรแกรมนี้จะช่วยเน้นกล้ามเนื้อหลักของส่วนล่าง ทั้งควอดริเซปส์ (Quadriceps), แฮมสตริง (Hamstrings) และก้น
เริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพและท่าปั้นขา
ก่อนจะเริ่มลุยท่าหลัก อย่าลืมให้เวลากับการวอร์มอัพร่างกายประมาณ 3-5 นาที เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อม โดยการเดินย่ำอยู่กับที่ หมุนข้อสะโพก หรือลุกนั่งเบาๆ จากนั้นจึงเข้าสู่ 4 ท่าแนะนำ ดังนี้
- ท่า Squats: ท่าคลาสสิกที่ทุกคนรู้จักดี ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าขาและก้นได้ดีเยี่ยม ให้ทำ 3 เซต เซตละ 12 ครั้ง ทริคคือไม่ต้องฝืนย่อตัวลงต่ำเกินไป เอาแค่เท่าที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและควบคุมได้ ส่วนมือใหม่แนะนำให้ลองสควอทโดยใช้เก้าอี้ที่มั่นคงเป็นจุดช่วยซัพพอร์ต
- ท่า Reverse Lunges (ก้าวถอยหลัง): ท่านี้ดีมากสำหรับการฝึกทรงตัวและช่วยให้กล้ามเนื้อขาแต่ละข้างทำงานได้อย่างเต็มที่ ให้ทำ 3 เซต เซตละ 8-10 ครั้งต่อข้าง หากใครรู้สึกว่าทรงตัวไม่อยู่ สามารถหาพื้นผิวที่มั่นคงไว้จับเพื่อพยุงตัวได้
- ท่า Glute Bridges: สำหรับใครที่อยากเน้นก้นโดยเฉพาะ ท่านี้คือคำตอบเพราะทำบนพื้นได้เลย ให้ทำ 3 เซต เซตละ 15 ครั้ง โดยเน้นไปที่การควบคุมการเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง มากกว่าการพยายามยกสะโพกให้สูงที่สุด
- ท่า Sumo Squats: ท่านี้จะกางขาให้กว้างขึ้นกว่าสควอทปกติ ช่วยบริหารส่วนล่างได้ครอบคลุม ให้ทำ 2-3 เซต เซตละ 12 ครั้ง โดยปรับความกว้างของขาตามระยะที่รู้สึกสบายและไม่ฝืนข้อต่อ
คำแนะนำสำหรับมือใหม่และการดูแลตัวเอง
สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย แนะนำให้เริ่มจากสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม โดยปรับตามสภาพร่างกายและตารางชีวิตของตัวเอง และที่สำคัญต้องเผื่อเวลาให้ร่างกายได้พักฟื้น (Recovery) ระหว่างการฝึกกล้ามเนื้อกลุ่มเดิมที่หนักหน่วง และค่อยๆ เพิ่มระดับความยากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้ว
ต้องบอกตามตรงว่า ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การออกกำลังกายเท่านั้น แต่ความสม่ำเสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอ การทานอาหารที่สมดุล และการค่อยๆ เพิ่มโหลดให้ร่างกาย คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เห็นผลชัดเจน
สุดท้ายนี้ ความปลอดภัยต้องมาก่อน หากคุณมีอาการบาดเจ็บ มีอาการปวด หรือมีเงื่อนไขทางร่างกายที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเริ่มโปรแกรมใหม่ และถ้าในขณะที่ออกกำลังกายเกิดอาการปวดแปลบ เวียนหัว หรือรู้สึกไม่สบายตัวอย่างผิดปกติ ให้หยุดทำทันที
จำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องมีรูทีนที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรก เริ่มจากระดับที่ไหว ให้เวลาร่างกายได้ปรับตัว แล้วหาทางออกกำลังกายที่คุณสนุกกับมันได้ในระยะยาว