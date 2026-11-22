มัดรวมหวีไฟฟ้าไร้สาย ตัวช่วยกู้ผมพังให้ปังได้ทุกที่
ใครที่ชีวิตเร่งรีบจนไม่มีเวลามานั่งหนีบผมทีละช่อในตอนเช้า หรือมีนัดสำคัญแต่ผมดันชี้ฟูจนเสียความมั่นใจ บอกเลยว่าหวีไฟฟ้าไร้สายคือทางออกที่ถูกต้องที่สุด เพราะมันรวมการสางผมและการใช้ความร้อนเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผมเรียบตรงดูเป็นธรรมชาติแบบไวทันใจ จะพกใส่กระเป๋าไว้เติมสวยระหว่างวัน หรือหิ้วไปทริปต่างจังหวัดก็สะดวกแบบสิบเต็มสิบ
แต่ก่อนจะสอยมาครอบครอง เราว่าต้องดูให้ดีว่าสภาพผมเราเหมาะกับแบบไหน เพราะผมแต่ละเส้นรับความร้อนได้ไม่เท่ากัน ใครผมเส้นเล็ก ทำสี หรือผมอ่อนแอ ควรเลือกที่ปรับอุณหภูมิได้ระดับต่ำถึงปานกลางประมาณ 120–150 องศาเซลเซียส ส่วนใครผมหนาหรือหยักศกจัดๆ ต้องใช้ความร้อนสูงประมาณ 180–200 องศาเซลเซียสขึ้นไปถึงจะเอาอยู่
จุดที่ต้องเช็กต่อคือวัสดุ ตัวเครื่องควรเคลือบเซรามิกหรือสารบำรุงเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอ ไม่ใช่กระจุกตัวจุดเดียว และที่สำคัญต้องมีซี่หวีชั้นนอกที่กันความร้อนไม่ให้สัมผัสหนังศีรษะ ใบหน้า หรือใบหูโดยตรง ส่วนใครที่กังวลเรื่องผมชี้ฟู ให้มองหารุ่นที่มีระบบไอออนิก (Ionic) ที่ปล่อยประจุไอออนลบหรือพลาสมามาช่วยลดไฟฟ้าสถิต
ปิดท้ายด้วยเรื่องแบตเตอรี่ ให้เช็กความจุ ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง และพอร์ตชาร์จ ถ้าเป็น Type-C จะเลิฟมากเพราะใช้สายร่วมกับมือถือได้เลย อย่าลืมดูระบบตัดไฟอัตโนมัติและโหมดล็อกปุ่มกดด้วย จะได้ไม่เปิดเครื่องเองเวลาใส่กระเป๋าเดินทางให้วุ่นวาย
มาดูรุ่นที่น่าสนใจกันเลย
- LESASHA Cordless Pro Styling Brush 10LS00423 ตัวนี้จัดเต็มเรื่องเทคโนโลยี Advance Plasma พร้อมแปรงเคลือบเซรามิกและระบบป้องกันความร้อนสัมผัสผิวหนัง ปรับอุณหภูมิได้ถึง 9 ระดับ (150-230 องศาเซลเซียส) มีหน้าจอ LED บอกอุณหภูมิและแบตเตอรี่ น้ำหนัก 295 กรัม ชาร์จ 5 ชั่วโมง ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 นาที รับประกัน 1 ปี
- KIKI&CO Portable Electric Comb (KPE) เน้นถนอมผมด้วยแกนเซรามิกเคลือบโปรตีนจากพืช และเทคโนโลยี Negative Ions เข้มข้น 200 ล้านไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ช่วยลดผมชี้ฟู ปรับความร้อนได้ 4 ระดับ (150, 170, 185 และ 200 องศาเซลเซียส) แบตเตอรี่ 9,000 mAh กำลังไฟ 10W มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติใน 30 นาที รับประกัน 1 ปี
- HAXON Plasma Charge&Go EB06 ใครสายรีบต้องชอบเพราะชาร์จเร็วผ่าน Type-C และใช้งานขณะเสียบชาร์จได้ด้วย ใช้ระบบทำความร้อน MCH และเทคโนโลยีพลาสมาปล่อยประจุ 600 ล้านประจุ ปรับอุณหภูมิได้ 9 ระดับ (120-200 องศาเซลเซียส) มีหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และระบบล็อกปุ่ม ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 20 นาที มาพร้อมอะแดปเตอร์ 65W และรับประกัน 1 ปี
- Simplus x Monchhichi Wireless Hair Straightener Brush ZFSH003MC สายคิ้วท์ต้องจัดเพราะคอลแล็บกับ Monchhichi ดีไซน์โค้งมน มีสีชมพูและขาวมุก ยาว 20 เซนติเมตร น้ำหนัก 300 กรัม ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ (140-210 องศาเซลเซียส) มีเทคโนโลยีไอออนลบ ระบบ NTC ควบคุมอุณหภูมิ และซี่หวีสองชั้นกันความร้อน ใช้งานต่อเนื่องได้ 30 นาที ชาร์จผ่าน Type-C มีโหมดเครื่องบินป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ในชุดมีคลิปหนีบผม 2 ชิ้น หวี และถุงเก็บ
- Yoole Hair Straightening Brush เน้นพกพาสะดวกสุดๆ น้ำหนักเบาเพียง 230 กรัม มีสีเทาเข้ม ชมพู และขาว ใช้เทคโนโลยีไอออนพลาสมา 30 ล้านประจุ มีซี่หวีความร้อน 37 ซี่ และซี่ป้องกันความร้อน 44 ซี่ ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ พร้อมหน้าจอดิจิทัล ใช้งานต่อเนื่องได้ 30 นาที ชาร์จผ่าน Type-C ใช้เวลาชาร์จ 2.5 ชั่วโมง
- KENSEN Wireless Electric Comb JK6099 รุ่นนี้ทำได้ทั้งหวีให้เรียบและจัดทรงต่างๆ มีระบบปล่อยไอออนลบ 3 ล้านประจุ
เลือกตัวที่ใช่แล้วไปจัดกันเลยดีกว่า จะได้สวยสับแบบไม่ต้องง้อปลั๊กไฟอีกต่อไป