คอกาแฟมีหนาว! เช็ก 4 จุดเสี่ยงในแก้วโปรดที่อาจทำไขมัน LDL พุ่ง
สายกาแฟที่ต้องตื่นมาดื่มทุกเช้าเพื่อความกระปรี้กระเปร่าอาจมีจังหวะสะดุ้งตอนเห็นผลตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะค่า LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่พุ่งสูงขึ้น จนเริ่มระแวงว่ากาแฟที่ดื่มทุกวันคือตัวการหรือเปล่า จะต้องลด เปลี่ยนเมนู หรือเลิกดื่มไปเลยดีไหม จริงๆ แล้วกาแฟบางรูปแบบสามารถกระตุ้นให้ LDL สูงขึ้นได้จริง แต่เราไม่จำเป็นต้องหักดิบเลิกดื่ม แค่ต้องรู้จักสังเกตและปรับเปลี่ยนส่วนผสมในแก้วให้เหมาะสม
1. วิธีชงกาแฟที่หลายคนมองข้าม
เรื่องนี้เซอร์ไพรส์มาก เพราะต่อให้สั่งกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล ก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากไขมันเสมอไป ตัวการสำคัญคือสารธรรมชาติที่ชื่อว่า 'คาเฟสทอล' (Cafestol) ซึ่งอยู่ในน้ำมันกาแฟและมีฤทธิ์เพิ่มระดับ LDL ในเลือด สารตัวนี้จะพบมากในกาแฟที่ไม่ผ่านกระดาษกรอง เช่น กาแฟต้ม เฟรนช์เพรส และกาแฟตุรกี
ส่วนเอสเปรสโซก็มีคาเฟสทอลเช่นกัน ซึ่งปริมาณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิธีสกัดและจำนวนช็อตที่ใช้ และต่อให้เราจะเอาเอสเปรสโซมาเติมน้ำเปล่าเป็นอเมริกาโน่ สารตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกกรองออกไปอยู่ดี ทางแก้สำหรับคนที่กังวลเรื่อง LDL คือลองสลับมาดื่มกาแฟดริปที่ใช้กระดาษกรอง เพราะกระดาษจะช่วยดักคาเฟสทอลไว้ได้มาก หรือจะเลือกกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงละลายน้ำซึ่งปกติจะมีสารนี้ต่ำ แต่ถ้าเป็นสูตรผสมนมหรือครีมเทียม ก็อย่าลืมพลิกดูปริมาณไขมันอิ่มตัวบนฉลากด้วย
2. ความนัวจากครีมและนม
ความฟินของลาเต้หรือกาแฟที่ท็อปด้วยวิปครีมฟูๆ มักแลกมาด้วยไขมันอิ่มตัวจากครีมสด วิปครีม และนมไขมันเต็ม ซึ่งถ้าดื่มเป็นประจำร่างกายก็จะได้รับไขมันอิ่มตัวสะสมจนค่า LDL พุ่งสูงขึ้นได้แบบไม่รู้ตัว
สำหรับคนที่ยังตัดใจจากความมันไม่ได้ แนะนำให้สลับไปใช้นมไขมันต่ำ นมขาดมันเนย หรือนมพืชสูตรไม่เติมน้ำตาลที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำแทน พร้อมกับลดปริมาณครีมสดหรือวิปครีมให้น้อยลง และควรค่อยๆ ปรับลดความถี่ในการดื่มลง เช่น จากที่เคยดื่มทุกวัน ให้เหลือเพียงสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง แล้วค่อยๆ ลดปริมาณลงตามความเหมาะสม
3. เนยและน้ำมันมะพร้าว
เทรนด์การดื่มกาแฟใส่เนยหรือเติมน้ำมันมะพร้าวเพื่อเลี่ยงน้ำตาลอาจจะดูสุขภาพดีในบางมุม แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้คือแหล่งพลังงานและไขมันอิ่มตัวชั้นดีที่แฝงอยู่ในแก้วเลยทีเดียว ดังนั้นคนที่มีค่า LDL สูงอยู่แล้วควรจำกัดปริมาณให้พอเหมาะ และที่สำคัญคือต้องนับรวมไขมันอิ่มตัวที่ได้รับจากอาหารมื้ออื่นๆ ตลอดทั้งวันเข้าไปด้วย ไม่ใช่ดูแค่ในแก้วกาแฟอย่างเดียว
4. ความหวานและท็อปปิ้งสารพัด
น้ำเชื่อม นมข้นหวาน และท็อปปิ้งต่างๆ นอกจากจะช่วยให้รสชาติอร่อยขึ้นแล้ว ยังพ่วงน้ำตาลและแคลอรีส่วนเกินมาแบบจัดเต็ม ซึ่งถ้าดื่มติดต่อกันจนพลังงานล้นจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าน้ำตาลจะไม่ได้เพิ่มค่า LDL โดยตรงเหมือนไขมันอิ่มตัว แต่การกินหวานจัดจะไปกระตุ้นให้ 'ไตรกลีเซอไรด์' ซึ่งเป็นไขมันอีกชนิดในเลือดสูงขึ้นแทน โดยเฉพาะเมนูที่มีทั้งน้ำตาล ครีม และวิปครีมรวมกัน ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ
สรุปง่ายๆ คือคนที่มีไขมันในเลือดสูงยังดื่มกาแฟได้ปกติ แค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เช่น เลือกกาแฟดริปที่กรองด้วยกระดาษ ลดครีมและวิปครีม สลับมาใช้นมไขมันต่ำ ค่อยๆ ลดความหวานจนลิ้นคุ้นชิน และเลี่ยงการเติมเนยหรือน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำ รวมถึงเช็กฉลากโภชนาการของกาแฟสำเร็จรูปหรือกาแฟกระป๋องให้ชัดเจน
นอกจากเรื่องกาแฟแล้ว อย่าลืมว่าอาหารที่กินในแต่ละวันก็ส่งผลต่อ LDL ไม่แพ้กัน ควรลดอาหารไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนื้อแดง เนย ชีส น้ำมันปาล์ม แล้วหันไปเพิ่มผักผลไม้หรืออาหารที่มีกากใย พร้อมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไปด้วย ถึงจะครบสูตรการดูแลสุขภาพ
ถามจริง... แก้วในมือตอนนี้มีครบทั้งวิปครีม นมข้น และน้ำเชื่อมเลยหรือเปล่า?