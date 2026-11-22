ใจเย็นก่อนชาวเน็ต! บอย ปกรณ์ เคลียร์ชัด แพลนแต่ง เฟย์ พรปวีณ์ ไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ แต่เป็นปลายปี 2027
บอย ปกรณ์ ออกมาชี้แจงเรื่องแพลนแต่งงานกับ เฟย์ พรปวีณ์ หลังจากที่หลายคนเข้าใจผิดว่าจะมีข่าวดีในอีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงเร็วขนาดนั้น แต่หมายถึงระยะเวลาอีกเกือบ 14 เดือน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงปลายปี 2027 ทำให้ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกพอสมควร
ทางด้าน เฟย์ พรปวีณ์ เล่าว่าตอนที่คลิปสัมภาษณ์ของ บอย ถูกเผยแพร่ออกไป ญาติ ๆ ในครอบครัวพากันเข้ามาสอบถามจนเจ้าตัวทำตัวไม่ถูก ถึงขั้นต้องรีบเดินออกจากห้องเพราะไม่รู้จะตอบยังไง ก่อนจะคุยกับ บอย จนเข้าใจตรงกันว่าไม่ใช่การแต่งงานปุบปับใน 2 เดือนตามพาดหัวข่าว
ส่วนเรื่องความพร้อม เฟย์ มองว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่พร้อมเพราะยังมองว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่ตลอด แต่ก็เคยได้ยินมาว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริง เมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะผ่านไปได้เอง พร้อมย้ำว่าตอนนี้ยังเป็นแค่แผนการ ยังไม่มีการขอแต่งงานเกิดขึ้น แต่แอบแซวขำ ๆ ว่าช่วงนี้อาจจะต้องแต่งหน้าสแตนด์บายรอไว้ทุกวันแล้ว
แอบส่องแพลนเรือนหอ
บอย ปกรณ์ แย้มว่ากำลังวางแผนสร้างบ้านหลังใหม่ โดยตั้งใจแบ่งสัดส่วนห้องต่าง ๆ ให้ลงตัว และจะทำ “ครัวฝรั่ง” ให้ตามความฝันของ เฟย์ ด้วย แต่ตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการคิดและวางแผน ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ซึ่งเรื่องนี้ เฟย์ รีบเบรกความหวานทันทีว่า จริง ๆ จุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านหลังนี้เป็นเพราะที่บ้านมีรถยนต์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเอง
สรุปคือยังไม่ต้องรีบจองชุดราตรีนะจ๊ะ รออีกปีเดียวเอง!