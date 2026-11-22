บ้านหลังเดิมที่เปลี่ยนเจ้าของ! BIG ASS รวมตัวสองยุคในคอนเสิร์ต ‘ก่อนตาย’ หลัง 15 ปีที่แทบไม่ได้ติดต่อกัน
BIG ASS จัดคอนเสิร์ตใหญ่ ‘ก่อนตาย’ จำนวน 5 รอบที่อิมแพ็ค อารีน่า เมื่อ 13-17 พฤศจิกายน 2026 โดยมีสมาชิกจากทั้งสองยุคกลับมาร่วมแสดงบนเวทีเดียวกัน โดยมีนักดนตรีรวม 8 คน ประกอบด้วย เจ๋งและแด๊กซ์ในตำแหน่งนักร้องนำ อ๊อฟและหมูในตำแหน่งกีตาร์ โอ๊คในตำแหน่งเบส กบและตั้มในตำแหน่งกลอง รวมถึงต้น มือเบสจากยุคก่อตั้ง
โมเมนต์ที่บีบหัวใจที่สุดคงหนีไม่พ้นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026 เมื่อแด๊กซ์พูดถึงเจ๋งบนเวที โดยเปรียบเทียบว่า BIG ASS คือบ้านที่สมาชิกยุคก่อตั้งช่วยกันสร้าง และบอกกับเจ๋งว่า "ตรงนี้จงภูมิใจซะ ที่มึงอยู่บ้านที่ชื่อว่า Big Ass และต่อจากนี้ บ้านหลังนี้ มึงคือเจ้าบ้านแล้ว ตกแต่งให้เป็นอย่างที่มึงต้องการได้เลย"
ปลดล็อกความอึดอัดใจในรอบ 15 ปี
การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของมิตรภาพ แต่คือการก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีต อย่างตอนที่อ๊อฟกลับมาร้องเพลง ‘ทุ้มอยู่ในใจ’ ร่วมกับแด๊กซ์ ซึ่งเพลงนี้เคยเป็นประเด็นในปี 2011 เมื่อเสียงร้องไกด์ของอ๊อฟถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ ‘SuckSeed ห่วยขั้นเทพ’ แทนเสียงของแด๊กซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่สร้างความอึดอัดใจให้แด๊กซ์
นอกจากนี้ยังมีภาพความประทับใจเมื่อ ‘น้องร๊อกกี้’ ลูกสาวของแด๊กซ์ ขึ้นมาตีกลองให้พ่อในเพลง ‘ฉันตะโกนดังพอหรือยัง’ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน ภาพของคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวงในวันเริ่มต้น ที่วันนี้กลับมายืนบนเวทีพร้อมกับชีวิตอีกช่วงที่เติบโตขึ้นแล้ว
เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
หากย้อนกลับไป BIG ASS เริ่มต้นจากการเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักดนตรี แต่ไม่ได้มีค่ายใหญ่หนุนหลัง เพราะตอนเจรจากับ GMM Grammy เงื่อนไขไม่ลงตัว จึงไปเซ็นสัญญากับ Music Bugs ค่ายอิสระของธเนศ วรากุลนุเคราะห์ โดยมีเพลงอย่าง ‘ก่อนตาย’ ‘เล่นของสูง’ และ ‘ทิ้งไว้ในใจ’ ก่อนจะเติบโตต่อในอัลบั้ม ‘Seven, Begins’ และ ‘Love’
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี 2012 เมื่อแด๊กซ์แยกทางกับวงเพราะความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันเดินมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่การเสียคนร้องเพลง แต่คือการเสียสมาชิกที่ร่วมสร้างวงมาตั้งแต่ต้น โดยหลังจากแยกทางกัน ตลอด 15 ปี แด๊กซ์และสมาชิกยุคก่อตั้งแทบไม่มีการติดต่อกันเลย จนแทบไม่รู้ความเป็นไปของกันและกัน
การปรับตัวของ ‘คนเก่า’ และ ‘คนใหม่’
หลังจากเจ๋งก้าวเข้ามาเป็นนักร้องนำ สมาชิกเดิมอย่าง อ๊อฟ หมู โอ๊ค และกบ ต้องเผชิญโจทย์ยากว่าจะพาวงไปทางไหน กบเล่าว่าช่วงแรกพยายามยัดเยียดสิ่งต่างๆ ให้เจ๋งจนเกิดแรงต่อต้าน สุดท้ายจึงตัดสินใจถอยออกมาเปิดพื้นที่ให้เจ๋งได้เติบโตและนำวงในแบบของตัวเอง
การปรับตัวครั้งนี้ใช้เวลาหลายปีเพื่อเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกัน โดยเจ๋งไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นแด๊กซ์คนใหม่ และวงก็ไม่ได้พยายามเลียนแบบอดีต แต่เป็นการสร้าง BIG ASS ในแบบที่เป็นไปได้ในเวลานั้น ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เจ๋งพิสูจน์ตัวเองผ่านอีพี ‘แดนเนรมิต’ และเพลงอย่าง ‘ลมเปลี่ยนทิศ’ กับ ‘ไม่เดียงสา’ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าวงเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องมีนักร้องนำคนเดิม
ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา BIG ASS พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มีรูปแบบเดียว และบ้านหลังนี้สามารถมีเจ้าของได้มากกว่าหนึ่งคน หรือเปลี่ยนมือกันดูแลได้ตามกาลเวลา
แล้วเพื่อนๆ ล่ะ คิดว่าการส่งต่อ ‘บ้าน’ ของแด๊กซ์ให้เจ๋งครั้งนี้ คือการจบตำนานหรือการเริ่มต้นบทใหม่ที่เท่กว่าเดิม?