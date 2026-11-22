ดุเดือดจัด! บุ๊ค กษิดิ์เดช ท้าดวลปืนพิสูจน์ตัวเข้าแก๊งเก้ายอดในซีรีส์ หงเสนคลุกฝุ่น
ความเดือดพุ่งปรี๊ดในซีรีส์ หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters ของ GMMTV ที่ตอนนี้เน้นฟัดกันด้วยศักดิ์ศรีและเกมหัวใจแบบไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะพาร์ทของ ย้ง ที่รับบทโดย บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล ที่พยายามจะขอเข้าเป็นสมาชิกแก๊งเก้ายอด แต่ดันไม่ได้รับความยอมรับจากคนในแก๊ง รวมถึง หงเสน หัวหน้าแก๊งที่รับบทโดย ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง
งานนี้ย้งเลยต้องฮึดสู้เพื่อพิสูจน์ความสามารถและความจริงใจของตัวเองให้เห็น โดยเฉพาะตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับ เด่น ลูกน้องคนสนิทของหงเสน ซึ่งรับบทโดย พร้อม-ทีปกร ขวัญบุญ ที่เปิดฉากท้าดวลปืนกับย้งแบบดุเดือด บอกเลยว่าลุ้นจนตัวโก่งว่าย้งจะผ่านด่านนี้ไปได้ไหม
ไม่ใช่แค่คู่นี้ที่วุ่นวาย เพราะฝั่ง โซ่ ที่รับบทโดย ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ ก็มีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่ และตั้งเป้าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งคลุกฝุ่นภายใต้การดูแลของ เส็ง ซึ่งรับบทโดย เกรท-สพล อัศวมั่นคง ทำให้โซ่ต้องงัดทุกกลยุทธ์ออกมาใช้เพื่อเอาชนะใจเส็งให้ได้
ใครอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคู่จะจบลงยังไง ตามไปดูได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง one31 หรือดูย้อนหลังทางแอป oneD เวลา 21:30 น.