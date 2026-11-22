หมาก-คิม เปิดหมดเปลือกชีวิตรัก 13 ปี ยอมรับเรื่องลูกขอเลื่อนไปก่อน อยากเที่ยวให้ฉ่ำ
คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส นักแสดงสาวที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการ Kim’s Mirror โดยได้แขกรับเชิญคนพิเศษอย่าง หมาก ปริญ สามีที่คบหากันมานานถึง 13 ปี มาร่วมพูดคุยถึงชีวิตคู่ในหลายแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้
ไลฟ์สไตล์สายบาลานซ์ ออกกำลังกายเพื่อกิน
หมาก ปริญ เล่าถึงความฟิตของร่างกายในช่วงนี้ว่าเกิดจากการไปวิ่งเทรลกับณเดชน์ ซึ่งต้องมีการซ้อมอย่างหนักเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง โดยยอมรับตามตรงว่าตอนวิ่งนั้นเหนื่อยมากจนอยากกลับบ้าน แต่พอพักแล้วจะรู้สึกคิดถึงบรรยากาศธรรมชาติและเพื่อนฝูง จนอยากกลับไปทำอีก
ในเรื่องการดูแลตัวเอง หมากมองว่าการมีสุขภาพที่ดีในวัยนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่ชอบเวลาป่วยจนทำอะไรไม่ได้ อย่างไรก็ตามเขายังคงใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ คือออกกำลังกายควบคู่ไปกับการกินดื่มตามใจชอบ โดยยอมรับว่าเมื่อก่อนดื่มเยอะจนร่างกายเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนอง จนคิมเบอร์ลี่ต้องเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะไม่ชอบให้สามีแฮงก์จนเสียเวลา
ส่วนเรื่องอาหาร หมากเผยว่าเป็นคนเหนือแท้ๆ ที่โตที่ลำปาง ชอบกินเมนูของทอด ก๋วยเตี๋ยว และขนมจีน ซึ่งขัดกับภาพลักษณ์ที่คนทั่วไปเห็น โดยให้เหตุผลขำๆ ว่าเพราะแบบนี้ถึงต้องออกกำลังกายให้หนักกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้กินของที่อยากกิน
เคล็ดลับการเงินและมุมมองความสำเร็จ
เรื่องการจัดการเงิน หมากยอมรับว่าไม่ใช่คนเก่งเรื่องนี้และเคยใช้เงินเปลืองเพราะไม่ได้โตมาในครอบครัวที่มีมาก่อน แต่หลังจากเจอคิมเบอร์ลี่ก็เริ่มรู้จักการเก็บเงิน วางแผน และทำประกันมากขึ้น
ด้านคิมเบอร์ลี่เผยว่าตนเองเป็นสายเซฟ ไม่กล้าเสี่ยงมาก โดยเลือกลงทุนในกองทุน private equity และพยายามใช้เงินเพียง 20% ของรายได้ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีเงินกองกลางที่เก็บไว้เพื่อลูกในอนาคตด้วย ส่วนสิ่งที่หมากยอมจ่ายโดยไม่เสียดายเลยคือวิตามินและอาหารเพื่อสุขภาพระยะยาว
สำหรับนิยามความสำเร็จของหมากนั้นเรียบง่าย คือการมีรถที่ชอบ บ้านที่น่าอยู่ และมีภรรยาที่สวยและนิสัยดีโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ขณะที่คิมเบอร์ลี่มองว่าความสุขที่สุดคือการมีเวลาให้ตัวเองได้ตื่นมาชงกาแฟโดยไม่ต้องรีบไปทำงาน
เรื่องปวดหัวของคู่รัก 13 ปี และแผนมีลูก
เมื่อพูดถึงปัญหาโลกแตก หมากบอกว่าเมื่อก่อนมักทะเลาะกันเรื่องจะกินอะไรหรือดูหนังเรื่องไหน แต่สำหรับคิมเบอร์ลี่ ปัญหาใหญ่คือเรื่องสีเสื้อประจำวัน เพราะเธอจำสีมงคลและกาลกิณีได้แม่นยำและพยายามสอนหมาก แต่สามีกลับจำไม่ได้และมักหยิบเสื้อสีที่เป็นกาลกิณีมาใส่ทุกวัน
ในส่วนของแผนการมีลูก ทั้งคู่ยอมรับว่าตั้งใจอยากมีหลังแต่งงานประมาณหนึ่งปี แต่ปัจจุบันต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากติดเรื่องงานและอยากใช้ชีวิตท่องเที่ยวด้วยกันให้เต็มที่ โดยหมากเผยว่าตนเองอยากได้ลูกชาย และมั่นใจว่าตนเองจะเป็นคนเลี้ยงลูก
เส้นทางอาชีพและเป้าหมายในอนาคต
หมากเล่าว่าแม้จะอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีจนถูกเรียกว่ารุ่นใหญ่ แต่ตนเองยังรู้สึกเหมือนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆ และยอมรับว่ามีความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพนักแสดงบ้างเพราะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาเสมอ แต่สิ่งที่จะทำให้ยังอยู่ได้คือการฝึกฝน ประสบการณ์ และฝีมือ
สำหรับเป้าหมายต่อไป หมากอยากลองทำเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับ โดยสนใจแนวสงครามและแอ็คชั่น ซึ่งอยากได้นักแสดงลุคแมนๆ ดิบๆ อย่างเฟย หรือ ท็อป ทศพล มาแสดง เพราะแอบอิจฉาที่พวกเขามีหนวด ส่วนการรับงานในปัจจุบันจะพิจารณาจากเรื่องย่อเป็นหลัก หากจินตนาการภาพตัวเองในบทนั้นไม่ออกก็จะปฏิเสธงานทันที
ปิดท้ายด้วยความประทับใจที่หมากมีต่อคิมเบอร์ลี่ โดยชมว่าเธอเก่งทั้งเรื่องงาน การแสดง การเก็บเงิน และการดูแลครอบครัว รวมถึงการจัดการสามีที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
ว่าแต่ใครจะทนสีเสื้อกาลกิณีของสามีได้เท่าคิมเบอร์ลี่อีกนะ?