ลุ้นแรง! โย อรุณี เปิดใจความสัมพันธ์ โน้ส อุดม จากติดลบสู่โหมดมีลุ้น
กลายเป็นที่จับตามองสุดๆ สำหรับ โย อรุณี ขวัญยืน อินฟลูเอนเซอร์สาวที่ตอนนี้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัว มีทั้งงานแสดงและงานเดินแบบให้เห็นกันรัวๆ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงมุมมองการทำงาน และดราม่าเรื่องการเดินแบบที่โดนวิจารณ์ รวมถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดอย่างความสัมพันธ์กับ โน้ส อุดม แต้พานิช
ถ้าถามถึงสถานะตอนนี้ว่าจะเป็นแฟน คนคุย หรือคู่จิ้น โย อรุณี ยอมรับตรงๆ ว่าความสัมพันธ์มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นมาก โดยบอกว่าจากเดิมที่ความรู้สึกเหมือนติดลบ แต่ตอนนี้เริ่มมีโอกาสให้ลุ้นแล้ว เพราะอีกฝ่ายน่ารักและให้ความเอ็นดูเธออย่างมาก แต่ยังไม่ขอประกาศสถานะชัดๆ ในตอนนี้ ให้แฟนๆ รอติดตามกันต่อไป ส่วนเรื่องสเปกนั้นเจ้าตัวแอบแซวว่า ตอนเด็กๆ อาจจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่ง แต่พอโตขึ้นเพราะอีกฝ่ายมีบุญคุณและช่วยเหลือกันไว้เยอะจนบางครั้งก็ไม่กล้าคิดไปไกล
ดูแลดีระดับเทวดาคุ้มครอง
โน้ส อุดม คอยให้ความช่วยเหลือและดูแล โย อรุณี ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องร้านที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นพัดลมเสียหรือท่อน้ำพัง โน้ส อุดม ก็เข้ามาช่วยจัดการให้ทั้งหมด ซึ่ง โย อรุณี ยืนยันว่าฝ่ายชายไม่ได้มีหุ้นส่วนในร้านแต่อย่างใด
นอกจากนี้เธอยังชมว่า โน้ส อุดม เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี ละเอียด และใส่ใจมาก เวลาช่วยอะไรจะคอยตามไปตรวจดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองจนเธอรู้สึกเหมือนมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา
นิยามตัวเองเป็น "คนรับจ้างทั่วไป"
ในส่วนของการทำงาน โย อรุณี นิยามอาชีพของตัวเองในตอนนี้ว่าเป็น "คนรับจ้างทั่วไป" ไม่ว่าจะเป็นงานแสดง เดินแบบ หรือเป็นแขกรับเชิญ ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ลำบากใจเธอก็ยินดีรับหมด เพราะมองว่าเป็นการทำงานเพื่อหาเงิน ไม่ได้เลือกงานเพียงเพื่อสร้างชื่อเสียงอย่างเดียว
ส่วนเรื่องที่มีคนจำได้มากขึ้นเวลาออกไปใช้ชีวิตข้างนอก เธอยอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกงงกับความคาดหวังของคนที่เจอ ซึ่งมักจะคิดว่าเธอต้องเหมือนกับภาพในคลิปหรือในโซเชียล โดยเฉพาะเวลาที่มีคนถามว่าทำไมไม่อยู่ร้าน