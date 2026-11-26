อิ้งค์ วรันธร เปิดตัวแฟนหนุ่ม พี่บุ๊ค ฉลองวันเกิดด้วยภาพคู่สุดหวาน
เซอร์ไพรส์หนักมาก! เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026 อิ้งค์ วรันธร นักร้องสาวเสียงหวาน ทำเอาแฟนเพลงตื่นเต้นกันทั้งไทม์ไลน์ด้วยการโพสต์ภาพคู่กับ พี่บุ๊ค แฟนหนุ่มผ่านอินสตาแกรมเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชาย พร้อมเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "Hbd คุณบุ๊ค🎂"
บอกเลยว่าโมเมนต์นี้หวานระดับเต็มสิบไม่มีหัก เพราะแต่ละช็อตที่โพสต์ลงใน Instagram inkwaruntorn คือชวนใจฟูสุด ๆ ทั้งรอยยิ้มและความใกล้ชิด แถมครั้งนี้เปิดโฉมให้เห็นหน้าพี่บุ๊คกันแบบชัด ๆ จนแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความหล่อและแซวความหวานของคู่นี้กันรัว ๆ
ถ้าใครจำได้ ก่อนหน้านี้อิ้งค์เคยส่งสัญญาณความรักมาแล้ว โดยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว บนเวทีคอนเสิร์ต InkWaruntorn10YearsConcert เธอได้กล่าวขอบคุณพี่บุ๊คที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการทำงาน ซึ่งในตอนนั้นก็ทำเอาแฟน ๆ อมยิ้มกันไปรอบหนึ่งแล้ว
จากวันที่เคยขอบคุณบนเวที มาถึงวันที่ได้เห็นภาพคู่แบบเต็มตัวแบบนี้ บอกเลยว่าคนโสดมีอิจฉาเบา ๆ แน่นอน เป็นการเปิดตัวที่น่ารักและอบอุ่นสุด ๆ อยากให้มีโมเมนต์หวาน ๆ แบบนี้มาให้แฟน ๆ ได้ยิ้มตามบ่อย ๆ เลยนะ