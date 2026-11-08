รีวิว แดดใสในวันฝนพรำ ซีรีส์คู่กัดชิงทุนที่เคมีดีต่อใจจนอยากเอาใจช่วย
เตรียมตัวฟินกับ Sunshine Through the Rain หรือชื่อไทยคือ แดดใสในวันฝนพรำ ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าปี 2026 ที่หยิบเอาเรื่องราวความรักในรั้วมหาวิทยาลัยมาเล่าได้แบบครบรส ทั้งการแข่งขันเพื่ออนาคต มิตรภาพ และการก้าวผ่านบาดแผลในอดีตของคนหนุ่มสาวที่ต่างมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง โดยได้ เหมาเต๋อซู่ ผู้กำกับจาก When I Fly Towards You มาคุมบังเหียนถ่ายทอดเรื่องราว
เรื่องนี้จับคู่ หยางเชาเยว่ มาประกบคู่กับ ต่งซือเฉิง หรือ วินวิน สมาชิกวง NCT ที่มารับบทพระเอกแบบเต็มตัว เล่าเรื่องของ เจิ้งอวี่ นักศึกษาสาวสาขาชีววิทยาที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะต้องแบกภาระครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย ทั้งปัญหาการเงินและต้องหาเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ รวมถึงจัดการหนี้สิน เธอจึงต้องปั่นงานพิเศษหลายอย่างควบคู่ไปกับการเรียนเพื่อคว้าทุนการศึกษามาสร้างอนาคตที่ดีขึ้น
แต่จุดเปลี่ยนคือตอนขึ้นปีสาม เมื่อ เฉินเยี่ยนโจว นักศึกษาหนุ่มที่เคยพักการเรียนไปหนึ่งปีเพื่อรักษาตัว ได้กลับมาเรียนอีกครั้งพร้อมผลการเรียนที่โดดเด่นจนกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญในการชิงทุนการศึกษา จากจุดเริ่มต้นที่เป็นคู่แข่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นความห่วงใยและความเข้าใจ เมื่อได้เห็นเบื้องหลังของกันและกัน เจิ้งอวี่ที่ดูเข้มแข็งแท้จริงแล้วเหนื่อยล้าจากภาระที่แบกไว้ ส่วนเฉินเยี่ยนโจวที่ดูสมบูรณ์แบบกลับมีความเจ็บปวดจากการสูญเสียพี่ชายซ่อนอยู่ ทั้งสองจึงกลายเป็นกำลังใจให้กันและกันจนพัฒนาเป็นความรักที่อบอุ่น
เคมีคู่กัดที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นความรัก
ต้องยอมรับว่าเคมีของคู่พระนางคือจุดดึงดูดหลักของเรื่อง หยางเชาเยว่ถ่ายทอดบทเจิ้งอวี่ได้น่าสนใจมาก เพราะไม่ได้ให้ตัวละครเข้มแข็งตลอดเวลา แต่แสดงให้เห็นถึงคนที่ต้องอดทนเพราะไม่มีทางเลือก ทำให้เห็นทั้งความเด็ดเดี่ยวและความเปราะบางในคนเดียว ส่วนวินวินในบทเฉินเยี่ยนโจวก็มีเสน่ห์แบบหนุ่มสุขุมที่ดูมีระยะห่างแต่มีความซับซ้อนให้น่าติดตาม แถมยังมีมุมที่ทำให้คนดูรู้สึกเอ็นดูอยู่ไม่น้อย
ความฟินของเรื่องนี้ไม่ได้มาแบบหวานเจี๊ยบตั้งแต่ตอนแรก แต่เริ่มจากความเป็นคู่แข่งที่ไม่ยอมกัน ซึ่งทำให้คนดูต้องลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะเปิดใจให้กัน เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตาม
มากกว่าแค่เรื่องรักคือการเติบโต
ธีมเรื่องไม่ได้เน้นแค่ความรักวัยเรียน แต่ยังสอดแทรกปัญหาชีวิตที่สมจริง ทั้งการแข่งขันทางการเรียน ภาระการเงิน และบาดแผลในใจ โดยเฉพาะเส้นเรื่องของนางเอกที่สะท้อนว่าการเรียนดีไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จ แต่คือความหวังที่จะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น จังหวะการเล่าเรื่องถือว่าทำได้ดี ไม่ช้าหรือเร่งรีบจนเกินไป ผสมผสานเรื่องเรียน ชีวิต และความรักได้อย่างลงตัว
ส่วนงานภาพและโทนสีคือดีงามมาก ดูสบายตา โดยเฉพาะฉากฤดูฝนและพื้นที่สีเขียวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นละมุนเข้ากับชื่อเรื่องสุด ๆ รวมถึงการเลือกสถานที่ถ่ายทำทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ดูเป็นธรรมชาติ ส่วนเสื้อผ้าก็เน้นความเรียบง่าย สบาย ๆ แต่ยังมีความแฟชั่นแบบวัยรุ่นมหาวิทยาลัยที่ช่วยเติมเสน่ห์ให้กับตัวละคร
ถึงแม้พล็อตบางส่วนจะพอเดาทางได้ แต่การวางตัวละครให้มีปมปัญหาที่แตกต่างกันทำให้เรื่องนี้น่าสนใจ โดยเฉพาะความพยายามของนางเอกสายสู้ชีวิตที่ทำให้คนดูอดเอาใจช่วยไม่ได้ ใครที่ชอบแนวคู่กัดที่ค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์และมีเรื่องราวการเติบโตของตัวละคร รับรองว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาด