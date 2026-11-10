น้ำฝน สรวงสุดา พูดแล้ว! ดราม่าตะปูตำรองเท้า บุ๋ม ปนัดดา จะแรงเหมือนในละครจริงเหรอ?
น้ำฝน สรวงสุดา อดีตนางสาวไทยปี 1997 ออกมาเปิดใจถึงดราม่าเรื่อง บุ๋ม ปนัดดา กับเหตุการณ์ในตำนานอย่างเรื่องตะปูในรองเท้าส้นสูงตอนประกวดนางสาวไทยปี 2000 โดยน้ำฝนบอกชัดๆ เลยว่าขอไม่คอมเมนต์เรื่องนี้เพราะตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ถ้าให้เล่าจากประสบการณ์ตัวเองตอนประกวดปี 1997 น้ำฝนมองว่าสิ่งที่เรียกว่า 'สงครามนางงาม' จริงๆ แล้วมันก็แค่เรื่องหลงลืมของ หรือไม่ก็การที่ตัวเต็งถูกจับตามองเป็นพิเศษเท่านั้นแหละ ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนในบทละคร และไม่มีการทะเลาะกันจนมีใครบาดเจ็บด้วย
น้ำฝนเสริมอีกว่า เรื่องในกองประกวดส่วนใหญ่อาจจะเป็นแค่การหาชุดไม่เจอเพราะทุกคนรีบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขั้นทำให้ใครประกวดต่อไม่ได้ พร้อมกับฝากบอกสังคมว่าอย่าเหมารวมวงการนางงาม เพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ แต่มันมีพื้นที่สีเทาๆ และทุกคนมีสิทธิ์เลือกการกระทำของตัวเอง
ส่วนเรื่องการทำบุญ ถึงน้ำฝนจะไม่ได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา แต่เธอก็ชื่นชมในความตั้งใจของบุ๋ม ส่วนตัวเองก็เลือกทำบุญในแบบของตัวเองแบบเงียบๆ
เอาจริงนะ เรื่องในกองประกวดนี่มันเป็นปริศนาธรรมระดับชาติที่คนนอกชอบมโนให้เป็นซีรีส์ แต่พอตัวจริงออกมาพูดแบบนี้ ก็ทำให้เรารู้ว่าบางทีมันอาจจะแค่ 'หาชุดไม่เจอ' จริงๆ ก็ได้นะ ใครจะไปรู้!