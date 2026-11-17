Sallata Cobb: Gjella Amerikane që S'Të Lë Pa Përshtypje dhe Të Ngop Me Plot Stil!
Kush s'do një gjellë që të bën përshtypje, por edhe të mbush barkun si duhet? Sallata Cobb, ajo amerikana e famshme, është zgjidhja kur s'ke kohë për llafe, po do një pjatë të plotë e plot shije. E imagjinoni dot këtë super-kombinim? Pulë, bejkon krokant, avokado kremtore, vezë, domate qershi dhe djathë blu, të gjitha këto të veshura me një vaj-uthull të butë që të çon në qiellin e shtatë. Për tre ose katër veta, gati në vetëm dhjetë minuta, kjo sallatë është shpëtimtare kur do diçka të shpejtë, por që të lë gojëhapur.
Historia e saj tregon që zbulimet e rastësishme mund të bëhen legjenda në kuzhinë. Sallata Cobb ka zënë vendin e saj mes sallatave më të njohura globalisht, bashkë me Niçoise, Waldorf dhe Caesar. Ama, plusi i saj më i madh është fleksibiliteti i jashtëzakonshëm. S'ke qejf pulën? Ndërro me diçka tjetër! Ke perime që po prishen në frigorifer? Hidhi brenda! Kjo sallatë ndjek filozofinë e zero mbetjeve ushqimore, pasi e përshtat kollaj me çfarë ke në shtëpi.
Dhe për ata që i duan salcat, përveç vaj-uthullës klasike, në Amerikë shpesh e servirin me ranch dressing – atë salcën e freskët e kremtoze me dhallë ose kos, qepujka e plot erëza. Një tjetër nivel shijeje, apo jo?
Si ta përgatisim këtë sallatë vetë?
Nuk ka gjë më të thjeshtë! Ja si ta bësh gati këtë sallatë për tavolinën tënde apo për tapperware-in e zyrës:
Përbërësit gati-gati:
- Vezët e ziera, kastravecin dhe avokadon priti në feta.
- Domatet qershi përgjysmojini.
- Bejkonin krokant, copëtojeni në pjesë të vogla.
- Qepën, pritni në unaza.
- Pulen e pjekur, bëje copëza sa një kafshatë.
- Marulen e thatë, copëtoje trashë dhe shtroje në një pjatë të madhe e të hapur.
Montimi i shijeve:
Mbi marulen e shtruar, vendos me kujdes të gjithë përbërësit e prerë në rreshta paralelë. Si për një foto në Instagram, kupton? Në fund, shpërnda djathin blu të thërrmuar nëpër sipërfaqe. Ja, puna e madhe u bë!
Përgatitja e vaj-uthullës magjike:
Në një kavanoz hidh vaj ulliri, uthull të kuqe, hudhër të shtypur (sa të duash, se hudhra është jetë), kripë dhe piper. Mbyll kapakun fort dhe tund me forcë për disa sekonda. Duhet të shohësh si bëhet ajo masë e trashë dhe kremoze, plot shkëlqim. Ajo është sekreti!
Finalja e madhe:
Vaj-uthullën e hedh mbi sallatë pikërisht para se ta servirësh. Më pas, përzije butësisht, aq sa djathi të bashkohet me salcën dhe të veshë të gjithë përbërësit. Dhe ja, sallata jote Cobb, gati për të shpërthyer shijet!
Kush thotë që sallatat janë të mërzitshme, s'ka provuar kurrë një Cobb të bërë me dashuri! Apo e keni ndonjë recetë tjetër sekrete për sallata "bombë"?