Pica shtëpie si në trattoria italiane? Po, është e mundur!
A ka ndonjë gjë më të mirë se një picë e ngrohtë, e pëlqyer, me bazë krokante dhe mozzarella që shkrihet në çdo kafshatë? Kjo është ndjesia që të jep pica, dhe ndonjëherë thjesht e do në shtëpi. Por ndërsa porosia nga restoranti është gjithmonë një zgjidhje e lehtë, ka diçka vërtet speciale kur e bën vetë, nga e para, pikërisht në kuzhinën tënde.
Dhe lajmi më i mirë? Nuk të duhet fare të jesh një kuzhinier profesionist, as të kesh pajisje të shtrenjta. Me pak përbërës të thjeshtë, pak durim dhe dashuri, plus mbushjet që do më shumë, mund të krijosh një picë shtëpie fiks sipas qejfit tënd. Qoftë për një "movie night" me shoqërinë, qoftë për të provuar diçka të re dhe argëtuese në kuzhinë, kjo mënyrë përgatitjeje është “must-try”, pa diskutim.
Magjia e brumit: Çelësi i suksesit
Në qendër të çdo pice perfekte qëndron një brumë i mrekullueshëm, dhe procesi nis me disa hapa kyç. Mendoni pak: fillimisht, ujë i vakët takohet me majanë dhe pak sheqer, duke krijuar atë magjinë fillestare që shkakton fermentimin. Kjo përzierje lihet për pak minuta, pikërisht sa duhet për të aktivizuar majanë dhe për t’i dhënë brumit një nisje të fuqishme. Më pas, i shtohet mielli, vaji i ullirit dhe kripa, duke u bashkuar gradualisht derisa të formohet një masë brumi.
Pjesa tjetër është thelbësore: brumi transferohet në një sipërfaqe paksa të miellosura dhe duhet gatuar për disa minuta, derisa të bëhet elastik dhe i lëmuar. Nëse brumi ngjit paksa, mund të shtosh shumë pak miell, por pa e tepruar, sepse duam që ai të mbetet i butë dhe fleksibël. Më pas, brumi vendoset në një tas të lyer me vaj, mbulohet dhe lihet në një vend të ngrohtë, derisa të dyfishohet në vëllim. Ky hap, edhe pse kërkon durim, bën VËRTET diferencën, duke e bërë brumin më të ajrosur. Ndaj, sado që të nxitoheni për të kaluar te mbushjet, jepini brumit kohën e tij!
Salca dhe Fantazia e Mbushjeve: Pa limit!
Pasi brumi të ketë bërë magjinë e tij, vjen momenti i salcës. Përgatitja është po aq e thjeshtë: domate të grira të kombinuara me vaj ulliri, rigon dhe pak piper. Nuk ka nevojë ta gatuani më parë, përveç nëse preferoni një salcë më të koncentruar. Sekreti i vërtetë? Mos e teproni me sasinë, sepse një sasi e madhe salce mund ta bëjë brumin më të butë nga sa do të dëshironit, duke prishur kështu atë krokantësinë perfekte.
Më pas, vjen pjesa më argëtuese: mbushjet! Sapo brumi të ndahet në dy baza rrethore, aplikohet salca, shtohet mozzarella dhe pastaj... imagjinata merr dhenë! Dëshironi një Margherita klasike? Domate, mozzarella dhe borzilok i freskët mjaftojnë për të shijuar atë shijen e vërtetë italiane. Preferoni diçka më të ngarkuar? Shtoni kërpudha, speca, proshutë, apo çdo gjë tjetër që ju pëlqen, por mos e mbingarkoni bazën e picës.
Përgatitja finale: Pak pritje, shumë shije!
Faza finale kërkon një furrë shumë të nxehtë, të parangrohur në temperaturën maksimale që lejon. Pasi pica të jetë montuar me dashuri, ajo transferohet në një tavë ose një gur pjekjeje të parangrohur dhe futet në furrë. Synimi është që cepat të marrin një ngjyrë të artë, baza të jetë e pjekur mirë dhe djathi të jetë shkrirë në mënyrë perfekte, duke krijuar atë pamjen e parezistueshme.
Kur të jetë gati, nxirreni picën dhe lëreni të qëndrojë për disa minuta. Për një prekje të fundit, nëse dëshironi, shtoni pak borzilok të freskët dhe pastaj… jini gati për kafshatën e parë! Besojeni, nuk do të pendoheni!
Pica shtëpie është vërtet preteksti perfekt për të kaluar kohë cilësore me miqtë apo familjen, për të provuar kombinime të reja shijesh dhe për të zbuluar sa argëtuese mund të jetë gatimi. Më e mira? Mund ta përshtatësh këtë “recetë” të përgjithshme fiks sipas shijeve të tua, nga një Margherita e thjeshtë te një picë e ngarkuar plot me gjëra që ti i adhuron. Ndaj, vendos playlist-in tënd të preferuar, përgatit mbushjet dhe transformoje mbrëmjen e ardhshme në një "homemade pizza party" të paharrueshëm! Kush do të vijë në festë?