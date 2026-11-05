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Xuxi i BBVK3 shpall verdiktin: Nichi, a je "Nichi apo Snichi"?

Mandy Mandopoulos · 05 nëntor 2026

Ajo që Xuxi mendon, e thotë. Ish-banori i "Big Brother VIP Kosova 3" ka bërë nami në podcastin “BIG CAST” të Klan Kosova, duke analizuar lojën e banorëve të edicionit të pestë. Dhe po të themi që nuk ka qenë i butë, do ishte pak!

Specifikisht, Xuxi i ka vënë syrin Nichit, duke rikthyer edhe një status të tij në rrjetet sociale . Xuxi kishte shkruar në rrjetet sociale se nuk e njeh Nichin si prishtinas dhe e këshilloi ta riprogramojë lojën, pasi sipas tij e ka nisur keq. Këtë deklaratë e rikonfirmoi edhe në emision. Duket se për Xuxin, Nichi nuk po shfaq anën e tij më të mirë (ose më pak "snitchy").

Por, Xuxi nuk është ndalur vetëm te Nichi. Ai ka një mesazh të qartë për banorët: sipas tij, nuk mjafton vetëm të krijohen përplasje brenda shtëpisë. Mbase pak strategji dhe karakter i vërtetë do bënin punë, apo jo?

Ajo që na bën më shumë përshtypje është se Xuxi ka rrëfyer se këtë vit po e ndjek edicionin e "Big Brother VIP Kosova" me më shumë vëmendje se vitin e kaluar. Mos vallë ka gjetur më shumë material për "thumbime" dhe batuta pikante? Apo thjesht ky edicion ka vërtet më shumë Snichi sesa Nichi për të analizuar?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.