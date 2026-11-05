Shqiptari i AEK-ut e bën Real Madridin të dridhet, por goli i Valverdes e shuan festën
Real Madrid fitoi 2-3 në udhëtim kundër AEK-ut në një ndeshje që na bëri të ngriheshim nga divani! Plot emocione, gola dhe përmbysje rezultati, ky ishte ai lloj futbolli që të mban të gozhduar para ekranit. Madrilenët, që shpesh na mësojnë se si luhet, e gjetën veten në disavantazh që në minutën e 12-të. Një kundërsulm i shpejtë dhe një asist super nga Luka Jović, bënë që Aboubakary Koita të shënonte, duke mposhtur portierin. Seriozisht, kush e priste këtë fillim?!
Reagimi i Real Madridit, si gjithmonë, nuk vonoi. Jude Bellingham, ai djali që s'na zhgënjen kurrë, shënoi në minutën e 28-të, por... O Zot, goli u anulua për pozicion jashtë loje! Drama në maksimum. Ama, anglezi nuk u dorëzua dhe vetëm katër minuta më vonë, ai barazoi rezultatin me një finalizim fantastik, i asistuar nga Marc Cucurella. Pjesa e parë u mbyll 1-1, me tension që ndjehej edhe në ajër, duke na bërë të mendonim: çfarë na pret në pjesën e dytë?
Dhe pikërisht atëherë, erdhi momenti që ne e prisnim, ai që na bëri krenarë! Në minutën e 75-të, ishte Stavro Pilo, mbrojtësi ynë shqiptar i AEK-ut, ai që shokoi Real Madridin! Pilo përfitoi nga një kundërsulm i shpejtë dhe një asist inteligjent nga Koita, duke e mposhtur Courtois me një goditje të saktë me të majtën, duke treguar klas. Imagjinoni atë moment, zemrat e Realit në fyt, ne duke brohoritur si të çmendur para televizorëve! Ky ishte goli i tij i dytë në Champions League, pas atij kundër Manchester City-t. Një yll i vërtetë në fushë!
Por, siç e dimë të gjithë, Real Madridi është i pamëshirshëm. Festa jonë për golin e Pilos, edhe pse super e merituar, zgjati fare pak. Vetëm tre minuta më vonë, në minutën e 78-të, Kylian Mbappe riktheu barazimin për "Los Blancos", duke e bërë rezultatin 2-2. Dhe kur të gjithë mendonin se ndeshja po shkonte drejt një barazimi, erdhi ai, Federico Valverde. Mesfushori uruguaian, shënoi një gol fantastik nga distanca në kohën shtesë, duke i dhënë Real Madridit fitoren dramatike 2-3. Vërtet, ata s'dorëzohen kurrë!
Kush mund t'i thotë Realit se i ka humbur shpresat kur ka lojtarë të tillë? Apo, kush e merr topin nga këmbët e Valverdes?!