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Genc Prelvukaj merr titullin Doktor Shkencash! Eni Koçi në krah të tij në Zagreb

Mandy Mandopoulos · 05 nëntor 2026

Genc Prelvukaj, reperi i njohur shqiptar, ka sjellë një lajm që na la pak gojëhapur: tashmë është Doktor i Shkencave!

Artisti e ka mbrojtur me sukses temën e doktoraturës në Universitetin e Zagrebit, duke marrë titullin në fushën e Historisë. Vetë Genci ndau super lajmin në llogarinë e tij në Facebook, duke postuar disa fotografi që flasin vetë. Më 5 nëntor 2026 ai mbrojti temën e doktoraturës “Komponenta Shqiptare në etnohistorinë malazeze në kohët paramoderne XIII-XVIII”, para një komisioni të përbërë nga Vlatka Vukelić, Tomislav Galović dhe Željko Holevac, nën mentorimin e Akademik Stjepan Ćosić. Ai shkroi: “Me këtë rast kam marrë titullin Doktor i Shkencave në fushën e Historisë.”

Si mund të mungonte në këtë moment të rëndësishëm, bashkëshortja e tij, këngëtarja e njohur Eni Koçi, e cila e shoqëroi Gencin në këtë arritje madhështore. Tani, përveç skenës muzikore, Prelvukaj ka lënë gjurmë edhe në akademi. Kush tha që nuk mund të kesh të dyja?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.

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