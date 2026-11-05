CFDA Fashion Awards 2026: Më të mirat dhe më të këqijat, se ca kishin harruar rregullat!
CFDA Fashion Awards 2026 mblodhën plot yje në Muzeun Amerikan të Historisë Natyrore në Nju Jork, të hënën në mbrëmje. Siç ndodh gjithmonë ku ka famë e stil, pati nga të gjitha: pamje që na futën në histori mode dhe krijime moderne që na lanë me gojë hapur.
Por, siç e dimë të gjithë, nuk munguan as “gafat” ose, siç i quajmë ne, ato momente kur thua: “seriozisht?!” Disa veshje ishin thjesht shumë, por shumë casual. Imagjinoni, të vish me “street style” në një event ku të tjerët kanë nxjerrë arsenalin e glamurit! Burimi veçon pesë nga pamjet më të mira dhe tre nga ato më të këqijat të mbrëmjes.
Disa yje kaluan në tapetin e kuq me copa ikonike nga historia e modës, ndërsa të tjerë shfaqën krijime moderne.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.