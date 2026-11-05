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CFDA Fashion Awards 2026: Më të mirat dhe më të këqijat, se ca kishin harruar rregullat!

Mandy Mandopoulos · 05 nëntor 2026
Pexels

CFDA Fashion Awards 2026 mblodhën plot yje në Muzeun Amerikan të Historisë Natyrore në Nju Jork, të hënën në mbrëmje. Siç ndodh gjithmonë ku ka famë e stil, pati nga të gjitha: pamje që na futën në histori mode dhe krijime moderne që na lanë me gojë hapur.

Por, siç e dimë të gjithë, nuk munguan as “gafat” ose, siç i quajmë ne, ato momente kur thua: “seriozisht?!” Disa veshje ishin thjesht shumë, por shumë casual. Imagjinoni, të vish me “street style” në një event ku të tjerët kanë nxjerrë arsenalin e glamurit! Burimi veçon pesë nga pamjet më të mira dhe tre nga ato më të këqijat të mbrëmjes.

Disa yje kaluan në tapetin e kuq me copa ikonike nga historia e modës, ndërsa të tjerë shfaqën krijime moderne.

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.