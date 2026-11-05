Sallata me kinoa që “shpëton” drekën dhe darkën pa të lodhur fare!
Nëse ke ngecur duke menduar çfarë të hash që të jetë dhe i shpejtë, dhe i lehtë, dhe i shijshëm, atëherë kinoa është ai “shoku” që të ndihmon gjithmonë në kuzhinë. Gatuhet shpejt e shpejt, shkon me çdo gjë që të shkon mendja dhe e bën një drekë të lehtë, një darkë të lehtë apo edhe atë vaktin perfekt për ta marrë me vete në punë.
Kjo sallatë, më konkretisht, është nga ato receta që s'të kërkojnë ndonjë doktoraturë në kuzhinë. Kinoa e butë bashkohet me perime krokante, barishte plot aromë dhe, sigurisht, me feta. Një dressing i thjeshtë me limon dhe vaj ulliri i jep gjithë freskinë që i duhet. Rezultati? Një pjatë plot ngjyra që hahet me qejf si e ftohtë, ashtu edhe në temperaturë dhome.
Ja si shkojnë punët, pak a shumë, për ta pasur këtë pjatë gati:
- Kinoa kërkon të lahet mirë në fillim, nën ujë të rrjedhshëm, pastaj zihet në ujë derisa ta thithë plotësisht dhe të shkrifërohet.
- Pasi të jetë zier, kinoa hiqet nga zjarri dhe lihet e mbuluar për disa minuta, sa për të “marrë frymë”.
- Më pas, ajo shkrifërohet me pirun dhe lihet të ftohet plotësisht, gati për t'u bashkuar me yjet e tjerë të sallatës.
- Ndërkohë, kastravecat, domatet dhe specat priten në copa të vogla, ndërsa qepa gritet imët, duke krijuar një miks ngjyrash dhe teksturash.
- Të gjitha këto perime bashkohen në një tas të madh bashkë me kinonë e ftohtë dhe majdanozin e copëtuar, gati për hapin tjetër.
- Për dressing-un, vaji i ullirit, lëngu i limonit, pak kripë dhe piper i zi përzihen veçmas në një tas të vogël dhe hidhen sipër sallatës, duke i dhënë shkëlqimin e fundit.
Nëse do t'i japësh edhe më shumë shije, mund të shtosh pak rigon, mente të freskët apo ullinj. Për një vakt më të plotë dhe që të mban më gjatë, shkojnë shumë mirë edhe qiqrat ose pak pulë e pjekur. Dhe një këshillë: nëse e përgatit më parë, mbaje dressing-un veçmas dhe shtoja pak para se ta servirësh. Kështu perimet mbeten krokante dhe sallata ka gjithmonë shije freskie.
Kinoa është një nga ato gjëra që të lejon të improvizohesh, të eksperimentosh. Ndrysho perimet sipas asaj që ke në frigorifer, dhe çdo herë do të kesh një version pak më ndryshe, por gjithmonë të shijshëm. A s'është kjo gjëja më e bukur e të gatuarit? Zgjidhja perfektë për kur s'ke çfarë të hash, apo s'të hahet asgjë!