Heidi Klum u kthye në një dorë gjigante për Halloween, çfarë ishte kjo?!
Heidi Klum, supermodelja që e njohim nga "Project Runway", e ka ngritur prapë shiritin e kostumeve të Halloween-it. Për vitin 2026, ajo na befasoi të gjithëve duke mbërritur në festën e saj vjetore të shtunën në mbrëmje si një dorë e shkëputur gjigante, e kompletuar me manikyr të kuq dhe plot unaza. Por nuk ishte thjesht një dorë e çfarëdoshme, ajo zbuloi se frymëzimi vinte nga diçka shumë më personale.
Kostumi ishte një krijim i mrekullueshëm nga bashkëpunëtori i saj i kahershëm, Mike Marino. Heidi ishte e mahnitur nga vëmendja e tij ndaj detajeve dhe shpjegoi për revistën Vogue se gjithçka ishte rikrijuar me perfeksion. "Ne rikrijuam madje edhe unazën time të fejesës dhe atë të martesës, si dhe tatuazhin e vogël në gishtin tim," tha ajo. "Nuk është thjesht një dorë gjigante: është dora ime gjigante! Detajet i bëjnë këto kostume kaq të veçanta." Imagjino pak: të skanosh dorën tënde dhe ta kthesh në kostum! Kjo është tjetër nivel.
Në një intervistë për emisionin “Good Morning America”, Klum theksoi se çdo gjë, madje edhe venat, ishte një kopje e saktë e dorës së saj. Ajo tregoi se si teknologjia e printimit 3D dhe skanimit të trupit e bëri të mundur këtë shndërrim të pabesueshëm. Procesi i krijimit kishte nisur në orën 3:00 të ditës kur foli për “Good Morning America”, por këtë herë nuk i ishte dukur aq keq nga ana e kohës. Epo, ne shpresojmë që rezultati të justifikojë çdo sekondë!
Modelja dëshironte që njerëzit ta shihnin kostumin e saj si "të çuditshëm dhe gazmor", dhe po të themi të drejtën, e arriti qëllimin. Ajo gjithmonë kërkon të bëjë diçka të papritur, çdo vit, dhe të surprizojë njerëzit. Për të, Halloween-i është periudha e preferuar e vitit, sepse i jep mundësinë të shndërrohet plotësisht dhe të bëhet diçka krejtësisht ndryshe. Dhe me këtë dorë gjigante, e bëri prapë!
Nuk e dimë, ndoshta një dorë gjigante nuk është kostumi që do të zgjidhnim ne, por duhet ta pranojmë se Heidi shkëlqen kur bëhet fjalë për kreativitetin e frikshëm. Kush tjetër do të guxonte të kthehej në gjymtyrën e vet dhe të duket kaq... Klum-isht? A thua vitin tjetër do të bëhet vesh, apo këmbë? Po ju, çfarë do të zgjidhni të bëheshit?