Drama pa fund e familjes Jackson: Paris kërkon 600 milionë dollarë!
Vajza e ikonës së muzikës pop, Paris Jackson, ka nisur një betejë ligjore për pasurinë marramendëse të babait. Ajo po kërkon që plot 600 milionë dollarë të transferohen në një fond familjar, nga i cili do të përfitojë ajo dhe dy vëllezërit e saj, Prince dhe Bigi Jackson.
Kush mendonte se drama e pasurisë së Mbretit të Popit do të pushonte ndonjëherë, e kishte gabim! Plot 17 vite pas vdekjes së Michael Jackson, mosmarrëveshjet për administrimin e pasurisë së tij kanë përfunduar sërish në gjykatë. Paris, 28 vjeçe, pretendon se fondi familjar i krijuar për fëmijët nuk është financuar ende si duhet, pavarësisht miliarda dollarëve të ardhura që pasuria e babait ka gjeneruar ndër vite, nga të drejtat muzikore dhe marrëveshje të ndryshme tregtare. Ajo thekson se fëmijët nuk kanë marrë ende paratë që, sipas saj, babai i tyre kishte parashikuar t'u kalonin në trashëgimi.
Sigurisht, administratorët e pasurisë nuk e kanë lënë me kaq. Ata kanë reaguar ndaj pretendimeve, duke i cilësuar akuzat se fëmijëve u janë mbajtur pagesat si një "trillim i plotë". Ata këmbëngulin se më shumë se 200 milionë dollarë janë shpërndarë tashmë në favor të fëmijëve të këngëtarit. Sipas tyre, çështja financiare është ndërlikuar nga një mosmarrëveshje e madhe me autoritetet tatimore amerikane, që lidhet me një detyrim të pretenduar prej rreth 700 milionë dollarësh, përfshirë taksat dhe penalitetet.
Një ditë më parë, më 3 nëntor, përfaqësuesit e pasurisë thanë se kishin arritur të siguronin një vendim që e ulte ndjeshëm shumën e pretenduar nga taksat, por çështja ende nuk është zgjidhur përfundimisht. Kjo do të thotë që vlera mund të ndryshojë sërish. Përplasja ligjore mes Paris Jackson dhe administratorëve të pasurisë pritet të shqyrtohet sërish në gjykatë, me gjyqtarin që pritet të marrë në shqyrtim kërkesën e Paris më 4 dhjetor.
Kush e mban mend herën e fundit që nuk u fol për trashëgiminë e Michael Jackson? Sepse një gjë është e sigurt: telenovela e pasurisë së tij duket se nuk ka fund!