A po na gjetën shkencëtarët e Harvardit "pilulën" e rinisë?
Mos e besoni dot, por shkencëtarët e Universitetit Harvard, në bashkëpunim me ata të MIT dhe Universitetit të Maine, kanë zbuluar gjashtë kombinime kimike që arritën të rikthejnë qeliza të plakura në një gjendje të ngjashme me ato të reja, të paktën në kushte laboratorike! Po, po, e lexuat mirë.
Ky studim, i udhëhequr nga David Sinclair, kishte si qëllim të shihte nëse mund të kthenin pas procesin e plakjes brenda qelizave. Ata testuan lloj-lloj përbërjesh kimike dhe rezultatet ishin vërtet surprizuese: brenda një jave, gjashtë nga këto kombinime ia dolën të rikthejnë funksione të caktuara të qelizave. Kjo s'është pak punë, ama!
Shkencëtarët shpresojnë që kjo metodë të hapë rrugën për zhvillimin e një lloj pilule në të ardhmen. Një trajtim i tillë do të na ndihmonte të luftonim sëmundjet që vijnë bashkë me moshën, duke na dhënë një shpresë të re për një jetë më të gjatë dhe më cilësore.
Por, hej, mos u nxitoni të festoni duke fshirë të gjitha rrudhat e Instagramit ende! Eksperimentet janë kryer vetëm në laborator, mbi qeliza, dhe këto përbërje nuk janë testuar akoma te njerëzit. Pra, s'është ende momenti për të hedhur të gjitha kremrat kundër plakjes në kosh.
Ky është një zbulim në fazën e kërkimit, jo një trajtim që mund të filloni ta përdorni nesër. Imagjinoni sikur të funksionojë, sa prej nesh do të rendin ta blejnë kur të dalë? Pilula e rinisë, kush e kishte menduar!