Diola Dosti dhe Erolld Belegu sërish në Maldive, po kësaj radhe shoqëruesja i jep tjetër ‘flavour’ pushimeve!
Diola Dosti, nutricionistja e njohur dhe ish-banorja e "Big Brother VIP Albania", po shijon disa ditë pushimesh në Maldive me partnerin e saj, biznesmenin Erolld Belegu. Po kësaj here, aventura tropikale nuk është thjesht një arratisje romantike për çiftin, sepse pushimet kanë një shoqëruese super speciale: vajzën e saj të vogël!
Ishte vetë Diola që na e zbuloi lajmin, duke ndarë një foto në Instagram Story. Aty shfaqej ajo me Erolldin dhe vajzën e saj, teksa tregonte se e kishte marrë të voglën me vete në këtë udhëtim ekzotik. Dhe kush mund t'i thotë jo Maldiveve, sidomos kur je fëmijë?!
Nga fotoja e postuar, duket qartë që Erolldi dhe vajza e nutricionistes po kalojnë momente të bukura së bashku. Të tre po kalojnë ditët e pushimeve nën diellin e Maldiveve. Kësaj radhe vëmendja është e gjitha te zgjedhja e tyre për ta përfshirë vajzën në këtë aventurë tropikale. Një gjest që na tregoi se pushimet familjare janë gjithmonë më të bukura!