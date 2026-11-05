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Diola Dosti dhe Erolld Belegu sërish në Maldive, po kësaj radhe shoqëruesja i jep tjetër ‘flavour’ pushimeve!

Mandy Mandopoulos · 05 nëntor 2026

Diola Dosti, nutricionistja e njohur dhe ish-banorja e "Big Brother VIP Albania", po shijon disa ditë pushimesh në Maldive me partnerin e saj, biznesmenin Erolld Belegu. Po kësaj here, aventura tropikale nuk është thjesht një arratisje romantike për çiftin, sepse pushimet kanë një shoqëruese super speciale: vajzën e saj të vogël!

Ishte vetë Diola që na e zbuloi lajmin, duke ndarë një foto në Instagram Story. Aty shfaqej ajo me Erolldin dhe vajzën e saj, teksa tregonte se e kishte marrë të voglën me vete në këtë udhëtim ekzotik. Dhe kush mund t'i thotë jo Maldiveve, sidomos kur je fëmijë?!

Nga fotoja e postuar, duket qartë që Erolldi dhe vajza e nutricionistes po kalojnë momente të bukura së bashku. Të tre po kalojnë ditët e pushimeve nën diellin e Maldiveve. Kësaj radhe vëmendja është e gjitha te zgjedhja e tyre për ta përfshirë vajzën në këtë aventurë tropikale. Një gjest që na tregoi se pushimet familjare janë gjithmonë më të bukura!

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.