Xhensila Myrtezaj në pushime me fëmijët: Kjo është lumturia e vërtetë!
Pas një sezoni të ngarkuar me angazhime, këngëtarja jonë e dashur ka thënë 'stop' zhurmës së skenës. Tani është koha për pushim dhe ajo ka vendosur t'i përkushtohet totalisht familjes dhe fëmijëve të saj. Kjo quhet prioritizim i vërtetë, miq, dhe ne e mbështesim!
Në fotot e fundit që qarkullojnë në rrjetet sociale, Xhensila dhe vogëlushët duken tejet të lumtur, duke shijuar çdo çast së bashku. Këto imazhe janë provë që ajo di si t'i bëjë fëmijët e saj të ndihen specialë dhe të mbushin bateritë e tyre (dhe të sajat!) me gëzim.
Padyshim, Xhensila di si t'i bëjë fëmijët e saj të lumtur, duke u dhuruar momente të bukura pranë saj. Të shohësh artistët tanë duke shijuar jetën familjare pas punës intensive, është thjesht fantastike. Kush nuk do donte një mami si Xhensila për të kaluar pushimet më të bukura?