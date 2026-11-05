Shpirtra të humbur të trishtuar: Taika Waititi shpërthen ndaj kritikëve pas dështimit të Klara and the Sun
Regjisori Taika Waititi ka lëshuar një lumë akuzash ndaj “kritikëve” pas performancës tregtare katastrofike të filmit të tij të ri, Klara and the Sun, një adaptim i romanit të Kazuo Ishiguro.
Në një postim në rrjetet sociale, Waititi shkroi rreth Halloween-it: Le t'u kushtojmë një mendim atyre shpirtrave të trishtuar e të humbur që nuk arritën të realizojnë ëndrrat e tyre për t'u bërë artistë, dhe kështu u pajtuan, duke u bërë kritikë. Ai shtoi se ata janë të pavlerë, jashtë kohe, të vjetëruar. Në kosh fare. Ai tha se të njëjtët kritikë kishin urryer edhe Jojo Rabbit më parë.
Taika Waititi vuri në dukje ndryshimin mes vlerësimit të audiencës dhe atij të kritikëve në faqen e agregatorit të recensioneve Rotten Tomatoes, ku filmi në atë kohë qëndronte në 74% nga publiku, ndërsa nga kritikët mori vetëm 26% (nga 90 recensione). Regjisori theksoi: Unë nuk kam lexuar një recension për asgjë që më drejtohet mua ose kolegëve të mi në pothuajse 15 vjet. Por unë dëgjoj njerëzit.
Klara and the Sun, që kushtoi 44 milionë dollarë për t'u realizuar, arriti shifra të mjerueshme prej 701,000 dollarësh në fundjavën e parë në box office-in e Amerikës së Veriut. Nga 880 kinema, filmi arriti vetëm pak më pak se 800 dollarë mesatarisht për kinema, duke zënë vendin e 16-të. Kjo shifër ishte shumë më poshtë filmave të tjerë të ngjashëm si “Wicker”, që u hap me 5.7 milionë dollarë nga 1471 kinema, me një mesatare prej 3,906 dollarësh për kinema. Në Mbretërinë e Bashkuar, filmi regjistroi shifra të krahasueshme me rezultatet në Amerikën e Veriut, me një fundjavë hapjeje prej 176,000 paundësh nga 368 kinema.
Kritiku Peter Bradshaw e përshkroi Klara and the Sun si manieruar në mënyrë të padurueshme dhe “unspeakably acted”, pra i luajtur në mënyrë të papërshkrueshme, në një recension me një yll. Ai gjithashtu shkroi: Është një sci-fi i lehtë, njëkohësisht kërkon të qeshim me humorin e tij (të pakëndshëm) dhe të fshijmë një lot për prekjen e tij pasive-agresive. Bradshaw kishte recensuar negativisht edhe filmin e Waititit të vitit 2019, “Jojo Rabbit”, duke e quajtur atë një film i tmerrshëm… një aventurë e pakuptimtë me parodi të Hitlerit.
Recensentë të tjerë gjithashtu janë shprehur negativisht për Klara and the Sun. Wendy Ide e quajti atë një gjë të hollë dhe të mërzitshme që zhvesh çdo thellësi nga materiali burimor dhe e zëvendëson atë me një veçantësi të vetëdijshme, ndërsa Tim Grierson tha se Waititi e lyer filmin me një ëmbëlsi të kalkuluar që të bën të ndihesh i mpirë para se të bëhet tejet irrituese.
Në fundjavën e dytë në box office-in e Amerikës së Veriut, Klara and the Sun pësoi një rënie të madhe, duke zbritur 79% në 145,000 dollarë.