Glutet nuk bëhen vetëm me squats: Katër lëvizje që transformojnë stërvitjen!
Të gjithë jemi mësuar që kur vjen puna te glute-t e fortë, fjala e parë që na shkon në mendje është squats. Por, ç'të themi, nuk ke pse ta bazosh të gjithë rutinën tënde vetëm mbi to! Ka plot ushtrime të tjera që i aktivizojnë muskujt e glutit në mënyrë super efektive dhe i japin një lloj tjetër shije stërvitjes tënde. Madje, kur ndryshon lëvizjet, i punon glute-t nga kënde të ndryshme, dhe kjo është super fitore.
Nuk ka rëndësi nëse stërvitesh në palestër apo je fanatik i workout-eve në shtëpi, ka zgjedhje për të gjithë dhe shumica nuk kanë nevojë për pajisje të komplikuara. E rëndësishmja është të bësh çdo ushtrim me teknikën e duhur dhe me lëvizje të kontrolluara, jo thjesht të kapësh sa më shumë përsëritje. Kështu, stërvitja jote bëhet vërtet efikase dhe pak nga pak mund të rrisësh edhe rezistencën. Më mirë pak, por me cilësi, sesa shumë dhe kot, apo jo?
Pse jo vetëm squats-at? Mëso si t'i punosh glute-t ndryshe!
Squats-at janë të mirë, nuk e diskutojmë, por të bësh gjithmonë të njëjtën gjë bëhet monotone dhe ndoshta nuk të jep rezultatet maksimale. Imagjino, ka aq shumë lëvizje aty jashtë që presin të zbulohen! Nga hip thrusts te glute bridges e deri te donkey kicks, të gjitha këto ushtrime mund të bëhen pjesë e një rutine të plotë për glute-t. Pra, mos u ndje i detyruar të bësh squats pafund çdo herë që do të punosh këtë pjesë të trupit. Le t'i hedhim një sy katër ushtrimeve që duhen patjetër në stërvitjen tënde!
Katër lëvizje që do të të transformojnë fundshpinën!
Hip Thrusts
Hip thrusts janë një nga ushtrimet më të njohura për të forcuar glute-t. Mbështete pjesën e sipërme të shpinës në një stol, përkul gjunjët dhe mbaji shputat e këmbëve fort në tokë. Ngrije legenin lart, shtrëngoji fort glute-t në majën e lëvizjes dhe pastaj ule trupin ngadalë. Ndjen atë djegien? Pikërisht atë po kërkojmë!
Glute Bridges
Glute bridges janë më të thjeshtë për t'u bërë dhe mund t'i realizosh lehtësisht edhe në shtëpi. Shtrihu me shpinë, përkul gjunjët dhe mbaji shputat e këmbëve në tokë. Shtyj me thembra dhe ngrije legenin, duke i mbajtur glute-t shtrënguar për pak para se të kthehesh në pozicionin fillestar. Një klasik që funksionon gjithmonë!
Bulgarian Split Squats
Edhe pse përfshijnë një lëvizje të ngjashme me uljen, Bulgarian split squats janë një ushtrim i njëanshëm dhe mund t'i aktivizojnë glute-t dhe këmbët në mënyrë super intensive. Vendose njërën këmbë pas teje në një stol dhe përkul gjurin e këmbës përpara, duke e ulur trupin në mënyrë të kontrolluar. Më pas, shtyj me këmbën e përparme për t'u kthyer në pozicionin fillestar. Po, do të të djegin, por ia vlejnë!
Donkey Kicks
Donkey kicks janë një zgjedhje e lehtë dhe pa pajisje për në shtëpi. Fillo në pozicionin e katërkëmbëshit dhe ngrije njërën këmbë pas dhe lart, duke e mbajtur legenin sa më stabil. Kthehu ngadalë në pozicionin fillestar dhe përsërit, para se të ndërrosh këmbën. E thjeshtë, por e fuqishme!
Cilindo ushtrim të zgjedhësh, teknika e saktë luan një rol shumë më të rëndësishëm sesa numri i përsëritjeve. Fillo me një rezistencë që mund ta kontrollosh dhe rrite gradualisht, teksa forca jote përmirësohet. Në fund të fundit, konsistenca në stërvitje është ajo që do të bëjë diferencën në planin afatgjatë. Pra, a je gati t'i japësh fundshpines tënde vëmendjen që meriton?