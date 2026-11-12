Benita Zena pa frena: Më mirë me dhëmbë se me vallen e klubit!
Benita Zena, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 4, nuk e ka lënë pa kthyer përgjigje thumbin e Elijonës, duke treguar se përplasjet e reality show-t vazhdojnë edhe jashtë mureve të shtëpisë. Mos harrojmë, Elijona, disa javë më parë, deklaroi se dikush famën e kishte bërë me... dhëmbë, pa përmendur askënd konkretisht.
E ftuar në emisionin "Big Cast", Benita nuk u kursye aspak. Ajo iu përgjigj me batutë, duke përmendur mënyrat e ndryshme sesi njerëzit e njohur tërheqin vëmendjen e publikut. Ja çfarë tha ajo, pa i lënë vend dyshimit: Dikush ndizet me dhëmbë, dikush ndizet me vallëzime nëpër klube, kështu që unë nuk e di se çfarë ka pasur ajo në mendim, unë prapë jam krenare që jam ndezur edhe me dhëmbë, më mirë me dhëmbë sesa me vallëzime nëpër klube, kështu që ajo s’ka mundësi ta ndezë.
Kjo përplasje verbale vjen pas komenteve të Elijonës gjatë natës së parë të edicionit të pestë të Big Brother VIP Kosova. Aty, ajo la të kuptohej se dikush e kishte bërë famën përmes dhëmbëve.
Epo, duket se drama e VIP-ave tanë nuk ndalet asnjëherë! A ka fund ky serial i batutave, apo do të kemi episode të reja sa herë dikush thotë diçka?