Ansambli i Këngëve dhe Valleve Popullore, pas 70 vitesh, çon Shqipërinë te Bajroni në Skoci!
Mbahuni fort! Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve Popullore të Shqipërisë po udhëton drejt Skocisë për herë të parë pas plot shtatëdhjetë vitesh. Ky rikthim epik do të ndodhë në Edinburg, ku do të prezantohet trashëgimia jonë kulturore para një audience ndërkombëtare. Kush do ta kishte menduar që do të na duheshin kaq shumë vite për të shkelur sërish aty? Po nejse, më mirë vonë se kurrë, apo jo?!
Për këtë event historik, artistët tanë do të performojnë një produksion që tingëllon fantastik: Shqipëria nëpërmjet syve të Bajronit. Kjo shfaqje e veçantë do të bashkojë traditat tona të vjetra me frymëzimin që Shqipëria dhe kultura e saj i dhanë poetit të madh Lord Bajron. Sa gjë cool, apo jo? Performanca do të zhvillohet më 23 Nëntor, pikë në kohë për t'i afruar kulturën tonë diasporës shqiptare në Skoci, tamam para festave kombëtare.
Ansambli nuk do të zhgënjejë, duke prezantuar një mozaik të plotë të identitetit dhe shpirtit shqiptar, përmes këngëve, valleve, muzikës dhe kostumeve tona tradicionale. Do të jetë një festë ngjyrash dhe tingujsh, që do të bëjë krenar çdo shqiptar aty dhe do të magjepsë të gjithë publikun ndërkombëtar. Kush është gati për këtë shfaqje të paharrueshme?!