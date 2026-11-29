Viva Fresh feston 23 vite me nostalgji dhe oferta
Viva Fresh Store po feston ditëlindjen e 23-të dhe për këtë rast ka zgjedhur të rikthejë në kujtime këngën ikonike "Kaçurrelat". Kjo herë, kënga e Muharrem Qenës, një nga emrat më të mëdhenj të artit dhe kulturës sonë, vjen në një interpretim të ri nga artisti Dren Abazi.
Jashtë muzikës, kjo festë vjen edhe me shumë ofertë dhe promovime për klientët. Në të gjitha pikat e Viva Fresh Store, përfshirë Viva Fresh XL, gjenden qindra e mijëra produkte me ulje, që nga ushqimet deri te produktet shtëpiake dhe veshjet.
Ne mendojmë se është gjithmonë një ide e mirë të bashkosh nostalgjinë e muzikës me discount-et e mëdha, sepse kush nuk do të shkonte për të blerë diçka ndërsa dëgjon një hit të tillë?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.