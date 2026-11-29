Lana Del Rey zbulon detaje për albumet e reja: „Po marrin formë shumë të mirë“
Lana Del Rey ka ndarë një përditësim për dy albumet e saj të reja, duke konfirmuar se puna po shkon shumë mirë dhe se është tashmë pranë përfundimit të tyre. Këngëtarja u shpreh se është shumë e kënaqur me rezultatet e punës dhe se, megjithëse projektet po kërkojnë kohën e tyre, ato do të publikohen në momentin e duhur. Sipas saj, kjo lidhet me sasinë e madhe të muzikës që përmbajnë të dy albumet.
Sipas vetë artistes, gjatë këtyre viteve gjithçka mori kthesa të papritura, gjë që ajo nuk e kishte parashikuar, por rezultati final duket sikur ishte i destinuar të ndodhte.
Lana Del Rey është një këngëtare, kompozatore, modele dhe poetese nga SHBA, e njohur për stilin kinematografik të muzikës së saj, tematikat e romancave tragjike dhe referencat nga kultura pop e viteve 1950 dhe 1960. Albumi i saj i fundit, „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“, u publikua në vitin 2023.
Nga ndryshimi i emrave te datat e shtyra
Fillimisht, këngëtarja kishte njoftuar se albumi i saj i dhjetë do të publikohej në maj të vitit 2025. Mirëpo, kjo datë është shtyrë disa herë dhe projekti ka ndryshuar edhe emër. Aktualisht, albumi mban titullin „Stove“, ndërsa projekti shoqërues quhet „Spyda“. Deri tani, për asnjërin nga këto dy projekte nuk është konfirmuar një datë zyrtare e publikimit.
Këto dy albume përfaqësojnë një kombinim të veçantë, pasi pasqyrojnë ndryshimin e këndvështrimit të saj gjatë rreth katër vjetëve. Lana Del Rey shpjegon se projekti tregon evolucionin e saj nga koha kur i njoftoi këto plane, deri te mënyra se si e sheh sot jetën, marrëdhëniet me njerëzit dhe suksesin personal.
Dialogu i brendshëm dhe reflektimet personale
Këngët e reja janë të ndërtuara mbi tema personale dhe reflektuese, të lidhura ngushtë me përvojat dhe ndryshimet e saj gjatë viteve të fundit. Një shembull konkret është teksti i këngës „You've Got a Friend“, i cili sipas këngëtares përmban shumë dialog të brendshëm. Ajo shpjegon se kjo këngë flet për gjithçka që ka ndodhur gjatë tre viteve të fundit dhe për arsyet që qëndrojnë pas këtyre ngjarjeve.
Në reflektimet e saj, ajo ngre pyetje mbi mësimet e nxjerra, nëse gjërat ndodhin në kohën e Zotit dhe nëse ngjarjet që ndodhin mund të jenë thjesht rastësi. Për të përmbyllur komunikimin me fansat, ajo ndau edhe një fjali që mund të jetë pjesë e teksteve të reja: „Gjithçka sepse takova lumturinë. Kush do ta kishte menduar se kjo do të të zemëronte kaq shumë?“
Detajet e kopjeve fizike dhe mesazhi për familjen
Lana Del Rey ka premtuar se do t’i njoftojë fansat sapo të jetë e sigurt që albumet janë përfunduar plotësisht. Ajo i dha një rëndësi të veçantë kopjeve fizike të projektit, duke theksuar bukurinë e tyre. Si shembull, ajo tregoi se vetëm pllakat prej bakri u deshën gjashtë muaj për t’u përgatitur.
Këngëtarja 41-vjeçare ndau një mesazh me rastin e Ditës së Falënderimeve, ku shprehu mirënjohje për familjen dhe takimet e tyre të përbashkëta, duke thënë se kjo është ajo që e mban të bashkuar në „këtë lojë të çmendur që quhet jetë“. Ajo dërgoi dashuri për të gjithë dhe shprehu respekt për historinë e vendit të saj, traditat dhe kulturën e popujve që jetuan të parët në atë tokë.
Le të shpresojmë që këtë herë data e publikimit të mos shtyhet më, sepse presja po bëhet e pamundur!