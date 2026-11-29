Valdeti i shpall bashkëshorten 'mbretëreshë', Akili i thotë se këtë shprehje e ka dëgjuar në Facebook
Valdeti nuk e ka kursyer thesari për të folur për bashkëshorten e tij, duke e cilësuar atë si forcën dhe mbështetjen më të madhe që ka në jetë. Pas një klipi ku shihej në debat me Akilin në shtëpinë e BBVK, ai u shpreh se askush nuk mund ta prekë në aspektin e burrërisë, pasi ka pranë vetes një grua që e konsideron mbretëreshë.
“Te pjesa e burrërisë, ma ka dhënë Zoti një grua, një mbretëreshë, që edhe më jep fuqi, edhe m’i jep të gjitha. Nuk ka mbret pa mbretëreshë, nuk ka princ pa princeshë”.
Akili reagoi ndaj deklaratës së Valdetit, duke i thënë se këtë shprehje e kishte dëgjuar në Facebook.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.