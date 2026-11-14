U2 kthehen me album të ri: A na duhej vërtet?
Pas tetë këngësh në albumin e ri të U2, "Carnaval de Luz", ja ku është: ajo dridhja metalike e kitarës elektrike të The Edge, që jehoi në pafundësi ndërsa Adam Clayton dhe Larry Mullen Jr. bllokuan ritmin dhe Bono nisi të këndonte për dashurinë si gjënë më të vështirë, por të lehtë. Kjo është U2 që njohim! Fillimi i "The Greatest Show on Earth" është menjëherë i identifikueshëm si puna e këtyre katër veteranëve të muzikës, dhe një pohim i qartë, 50 vjet pas formimit të grupit, se ata ende e kanë, apo jo?
Pse "Carnaval de Luz"?
Le të jemi të sinqertë, ky album, që ra të premten, fare mirë mund të mos kishte ndodhur. Pas turit botëror për të festuar 30-vjetorin e "The Joshua Tree", Larry Mullen Jr. ishte në gjendje shumë të keqe fizikisht, për shkak të një dëmtimi në qafë. Kjo bëri që ai të mos merrte pjesë në rezidencën e U2 në Las Vegas në 2023 dhe 2024. Dhe, sipas shokëve të bandës, pa bateristin, nuk ka disk të ri. Por ja që Mullen Jr. takoi një neurokirurg të ri që pranoi të kryente një operacion të rrezikshëm. Pasi u rikthyen si katërshe, U2 gjeti frymëzim në trazira të ndryshme globale – si situatat në Gaza, Ukrainë, apo vrasja e Renée Good – për të nxjerrë disa EP surprizë në fillim të këtij viti. Nga ky shpirt zbulimi dhe zemërimi lindi "Carnaval de Luz", që synon atë që The Edge e quajti "gëzim sfidues".
Frymëzimi dhe mesazhi
Nëse mendoni se U2 i ka humbur fare, prisni! Qëllimi i tyre është të ofrojnë diçka në një botë në krizë. Megjithatë, duhet ta themi, "gëzimi sfidues" ndonjëherë na ka sjellë disa tekste vërtet të sikletshme. Prapëseprapë, ajo që na mbetet është besimi i tyre i sinqertë se këto këngë kanë rëndësi.
Zëri i Bonos dhe këngët kyçe
E vërteta është se Bono tingëllon më mirë këtu se në vite – i butë dhe sensual, por me atë prekjen e duhur të dëshpërimit. Kjo na jep shpresë për turin e tyre të stadiumeve në 2027. Albumi ka momente me rrok-kitare si "La Reina" dhe kënga e titullit, si dhe melodi vokale të larta si ato në "Superficiality" dhe "The Greatest Show on Earth". Por pika kulmore është mbyllja e albumit, "Torn". E regjistruar pak para vdekjes së Dolly Parton në gusht, është një duet prekës mes saj dhe Bonos, për një nënë që nuk di si t'i pajtojë djemtë e saj që luftojnë. Bukuria e këngës qëndron në zërat e ndërthurur, ndërsa mençuria në pranimin se asnjë rregullim nuk është i garantuar.
"Carnaval de Luz" është një gjendje emocionale mes nostalgjisë dhe etjes. Muzika duket se di më shumë për jetën (dhe vdekjen) sesa thotë në të vërtetë, duke na lënë të mendojmë: A ia vlejti vallë pritja e gjatë për këtë kthim?"