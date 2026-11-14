Avril Lavigne na prezantoi "Mini Princeshën" me Vans fiks, gati për skateboard!
Avril Lavigne, ikonë e zhanrit pop-punk, dhe partneri i saj njoftuan të premten se kanë mirëpritur një vajzë. Lajmin e ëmbël dhe plot stil, këngëtarja e ndau me fansat e saj në mënyrën më autentike dhe "millennial pop-punk" që mund të imagjinoni.
Para se të mendoni se çfarë bëri, a morët me mend? Ndoshta bëri një poster fals të Warped Tour? Apo krijoi një faqe të rreme në MySpace për vogëlushen? Apo, pse jo, i vendosi bebes balluke anash super të theksuara dhe e bëri të dukej sikur po bënte një selfie me kënd të lartë me një aparat dixhital? Jo, jo dhe jo! Por i siguroi bebes një palë atlete Vans me kuadrata.
Në një postim në Instagram, Avril Lavigne ndau tre foto bardh e zi, të cilat u shoqëruan me një mbishkrim që thjesht e përmblidhte gjithçka: Mini Fucking Princess-a jonë ka mbërritur 🎀👑🍼🩷. Kjo frazë, vetëm ajo, tregon që ky fëmijë do të ketë një jetë plot stil dhe rock'n'roll.
Në mes të fotove prekëse, njëra shfaqte Avrilin dhe partnerin e saj (identiteti i të cilit mbetet ende i panjohur) duke mbajtur me butësi dorën e vogëlushes. Në një tjetër foto, njëri nga çifti mbante bebin.
Por, ç'është e vërteta, zemra e njoftimit ishte fotoja e tretë. Aty, tre palë atlete Vans — me sa duket njëra e tij, njëra e saj dhe njëra e bebes — ishin vendosur mbi një skateboard. A ka gjë më pop-punk se kjo si deklaratë? Ne mendojmë se jo, fare!
Duket qartë se Avril jo vetëm që po e përgatit vajzën e saj për të qenë më "cool" se gjithë moshatarët, por edhe për një jetë të tërë ku do t'i thërrasin "sk8r girl", pa dyshim. Tani na mbetet vetëm të shohim se kur do të bëjë debutimin e saj të parë në Warped Tour, apo jo? Ose ndoshta, siç mendojmë ne, direkt në studion e regjistrimit?