“The Invite” me Penélope Cruz shkëlqen me katër nominime në “Gotham Awards”!
Filmi “The Invite”, i cili ka regjinë e Olivia Wilde dhe bashkon një kast yjesh si Penélope Cruz, Seth Rogen dhe Edward Norton, po bën namin në botën e kinemasë. Ai ka siguruar katër nominime të rëndësishme në ceremoninë prestigjioze të ndarjes së çmimeve “Gotham Awards”. Dhe t’ju themi të drejtën, ky është një lajm që na gëzon pa masë!
Penélope Cruz, një aktore e kalibrit të lartë, është nominuar për interpretimin më të mirë në rol dytësor.
Por nuk është vetëm Penélope që po shkëlqen. Rashida Jones dhe Will McCormack janë në garë për skenarin më së miri të përshtatur. Vetë filmi “The Invite” është nominuar edhe në kategorinë e filmit më të mirë, ku konkurrenca duket se është tejet e ashpër.
Si të mos mjaftonte kaq, “The Invite” garon edhe për çmimin e publikut, një trofe ky që rikthehet në ceremoni pas gjashtë vjetësh mungesë. Fituesi i këtij çmimi varet nga votat e anëtarëve të “Gotham”, kështu që populli do të flasë!
Sigurisht, “The Invite” nuk është i vetmi film që ka bërë përshtypje. Filmi “Tender Loving Care” ka siguruar tri nominime, përfshirë regjinë dhe skenarin origjinal për Mike Leigh, si dhe interpretimin më të mirë në rol dytësor për aktoren Kate O’Flynn.
Ndër nominimet e tjera spikat filmi “Clarissa”, i cili garon për interpretimin më të mirë në rol kryesor, skenarin më të mirë të përshtatur dhe çmimin për talentin e ri, për India Amarteifio.
Edhe “All of a Sudden” është në garë për filmin më të mirë ndërkombëtar, skenarin më të mirë të përshtatur dhe interpretimin më të mirë në rol dytësor. Ndërsa “La Gradiva” ka marrë nominime për filmin më të mirë ndërkombëtar, regjinë më të mirë debutuese dhe talentin e ri. Uau, s'na mbetet gjë tjetër veçse të presim se kush do t'i rrëmbejë këto çmime të lakmuara, apo jo?