Koncertoja e Vasil Toles: Premiera botërore që s'duhet humbur në TKOB!
Më 3 nëntor, Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit (TKOB) po e merr vëmendjen e adhuruesve të muzikës, me premierën botërore të veprës “Concerto Trinitas I, II, III”. Po, e dëgjuat mirë: premierë botërore! Një ngjarje që nuk ndodh shpesh dhe po sjell muzikën bashkëkohore shqiptare në skenën e madhe të koncertit.
Në këtë mbrëmje madhështore, pianisti Amir Xhakoviq dhe dirigjenti Ermir Krantja, së bashku me Orkestrën Simfonike, do të shpalosin veprën e re, kompozuar nga Vasil S. Tole. S'është pak fare të shohësh talentet tona duke sjellë diçka kaq të re dhe të guximshme!
Vepra premton të jetë një shpërthim energjie. Implikimi i një performance intensive të pianos me fuqinë absolute të një orkestre simfonike të plotë? Drithërima! Kjo kombinatë është garanci për një eksperiencë muzikore që të lë pa frymë, dhe thekson kontributin e kompozitorëve shqiptarë në muzikën klasike bashkëkohore. Kjo është ajo çfarë duam të dëgjojmë!
Por surprizat nuk mbarojnë me kaq. Programi i koncertit do të ketë edhe dy vepra të njohura nga repertori klasik ndërkombëtar. Bëhet fjalë për uverturën e operës Dasma e Figaros nga Wolfgang Amadeus Mozart dhe uverturën-fantazi Romeo dhe Zhulieta të Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Një miks i çmendur mes klasikës që e njohim dhe risisë shqiptare!
Me këtë shfaqje, TKOB synon të ndërthurë traditat klasike me krijimet e reja muzikore. Dhe sinqerisht, mendojmë se po ia del mbanë mjaft mirë. Kjo është një mundësi e artë për publikun që të zbulojë një vepër të re nga një kompozitor shqiptar dhe të shijojë muzikën, pse jo, duke u bërë pak si "snob" me njohuritë e reja!
E gjithë kjo magji do të ndodhë në mbrëmjen e 3 nëntorit. Shënojeni datën (dhe mos e harroni!) në kalendar, sepse kjo është një mbrëmje që nuk duhet humbur. Të shohim sa vend do të ketë në sallë, sepse me këtë lajm, biletat do fluturojnë!