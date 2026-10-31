Kjo sallatë me kuskus, qiqra dhe lakër të kuqe është shpëtimi yt për një drekë ‘fresh’!
Nëse je duke kërkuar një recetë që është e lehtë, ushqyese, plot ngjyra dhe që bashkon shijen mesdhetare me freskinë, atëherë e ke gjetur! Kjo sallatë me kuskus, qiqra dhe lakër të kuqe është tamam ajo që të duhet për të ndryshuar monotoninë e pjatës. Me pak përbërës, tekstura fantastike dhe një salcë limoni super freskuese, kjo është zgjedhja ideale për një drekë të lehtë, një vakt të shpejtë në zyrë apo një shoqëruese ndryshe në tryezën tënde.
Seriozisht, kuskusi i butë shkon mrekullisht me qiqrat plot shije dhe lakrën e kuqe krokante. Plus, karota, majdanozi dhe limoni i japin një ekstra dozë freskie që të bën të thuash “Uau!”. Dhe gjëja më e mirë? Përgatitet aq lehtë, saqë nuk të duhen fare njohuri speciale në kuzhinë. Madje mund ta përshtatësh si të duash, sipas shijeve të tua. Hajde, s’ke pse e mendon dy herë, kjo është receta e re e preferuar.
Përbërësit (për 2-3 porcione):
- 200 g kuskus
- 250 g qiqra të ziera, të kulluara
- 2 filxhanë lakër të kuqe, e grirë hollë
- 1 karotë e vogël, e grirë
- 2 qepë të njoma, të grira hollë
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- Lëngu i 1 limoni
- 2 lugë gjelle majdanoz i grirë hollë
- Kripë dhe piper i zi i sapobluar
Udhëzimet:
- Përgatit kuskusin. Hidh kuskusin në një tas dhe shto ujë të nxehtë sipas udhëzimeve në paketim. Mbulojeni tasin dhe lëreni për disa minuta, derisa kuskusi të thithë gjithë lëngun. Pastaj, me një pirun, përziejeni butësisht që të bëhet i shkrifët dhe lëreni të ftohet pak.
- Përgatit perimet. Grini hollë lakrën e kuqe dhe qepët e njoma. Grini karotën dhe majdanozin. Hidhini të gjitha perimet në një sallatiere të madhe. Kjo është pjesa ku fillon të marrë formë gjithë bukuria e ngjyrave!
- Shto qiqrat dhe kuskusin. Hidh qiqrat e ziera dhe kuskusin e shkrifët në sallatierën me perime. Përziejini butësisht, në mënyrë që të gjithë përbërësit të bashkohen dhe të krijohet një sallatë super shumëngjyrëshe me teksturë të mrekullueshme. E dini atë momentin kur ushqimi duket kaq bukur sa s’do t’i prishje pamjen? Po, ai momenti!
- Përgatit salcën. Në një tas të vogël, bashko vajin e ullirit me lëngun e limonit, kripën dhe piperin. Përziejini mirë derisa të kombinohen. Kjo është salca e thjeshtë, por që i jep atë 'zing'-un e duhur sallatës.
- Shërbeje! Hidhe salcën mbi sallatë, shto majdanozin e grirë dhe përziejini mirë të gjitha. Lëreni sallatën të qëndrojë për pesë deri në dhjetë minuta para se ta shërbeni, në mënyrë që shijet të bashkohen plotësisht. Beso, do e duash!
Këshilla për ta bërë sallatën tënde edhe më të shijshme:
Nëse do t'i japësh sallatës sate akoma më shumë shije, ke disa truke të vogla që bëjnë diferencën. Mund të shtosh pak pluhur qimnoni tek qiqrat, për t'i dhënë një prekje delikate orientale, tamam si ato shijet që të sjellin ndërmend udhëtime ekzotike. Ose, disa bajame apo arra të thekura do t'i dhurojnë sallatës një teksturë krokante dhe do ta bëjnë çdo kafshatë një kënaqësi më vete. Nëse je tip që të pëlqejnë gjërat pak më të 'plota', pak djathë feta i thërrmuar do ta pasurojë dhe do t'i japë një shije fantastike. Por, nëse preferon një version akoma më freskues, hidh pak kastravec të grirë dhe ca lëkurë limoni të grirë hollë. Imagjinoje vetëm atë freskinë!
Kjo sallatë është perfekte edhe për 'meal prep', domethënë mund ta përgatitësh paraprakisht dhe ta shijosh ditën tjetër. Ruaje në një enë të mbyllur në frigorifer dhe, nëse dëshiron që perimet të mbeten sa më krokante, shtoje salcën vetëm pak para se ta shërbejsë. Një lëvizje e zgjuar, apo jo?
Kjo sallatë me kuskus, qiqra dhe lakër të kuqe dëshmon se një vakt i thjeshtë mund të jetë njëkohësisht i shijshëm, i ngopur dhe impresionues. Me pak përbërës të përditshëm dhe fare pak kohë përgatitjeje, mund të krijosh një pjatë plot ngjyra dhe freski që shkon për çdo rast. Përgatitja për drekën tënde, merre me vete në zyrë, ose shërbeje në një darkë me shoqërinë. E vetmja gjë e sigurt është që do të duash ta bësh pafundësisht! Çfarë pret, ke filluar ta bësh gati apo akoma po lexon?