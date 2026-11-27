Avengers: Doomsday na shfaqim: Robert Downey Jr. do të ketë fytyrën e shëmtuar si Doctor Doom
Përgatituni për një moment që do të na lësh me gojën hapur. Robert Downey Jr., i cili na bëri të dashur si Tony Stark, këtë herë vjen për të na tmerruar si Doctor Doom në filmat e ardhshëm "Avengers: Doomsday" dhe "Secret Wars". Megjithëse shumë prej nesh po prisnim momentin kur Doom do të heqte maskën e tij të hekur, një spot i ri televiziv sapo na dha një shije të asaj që fshihet poshtë saj: një fytyrë e shëmtuar me shenja të qarta të plagëve dhe lëkurë të zbehtë.
Kjo vjen si një surprizë, pasi Chris Evans ka pretenduar se Doom do ta mbajë maskën gjatë gjithë filmit "Doomsday". Kjo do të thotë që, ose do ta heqë vetëm në "Secret Wars", ose thjesht është aq i shëmtuar saqë nuk do ta dalloni fare RDJ-në nëse ndodh të shohim fytyrën e tij të plotë.
Lufta mes dy gjigantëve të të këqirës
Skena më e fortë e spotit na tregon një përballje epike mes Magnetos, të luajtur nga Ian McKellen, dhe Doctor Doom. Magneto përpiqet të përdorë fuqitë e tij telekinetike për të shkulur maskën e Doom, duke u bazuar në faktin që ajo është e bërë prej metali. Por këtu hyj lloji tjetër i magjisë.
Doom nuk i bindet ligjeve të shkencës. Në kostumin e tij shohim dizajne runike dhe, në momentin që maska po shkullej, tendrilsa jeshile shfaqen nga kapuçi i tij dhe e përplasin maskën me forcë përsëri në fytyrë. Pikërisht në këtë moment, përmes vrimave të syve të maskës, shohim ato shenjat e lëkurës së shëmtuar.
Kjo përballje është një hap i madh përtë treguar se magjia e Doomit është më e fortë se kontrolli i metalit i Magnetos. Për më tepër, dialogu e bën gjithë gjëCën më dramatike: Magneto e quan Doom-in dhimbje dhe zhdukje, ndërsa Doom i përgjigjet me frazën e tij të famshme në person të tretë.
Historia e plagëve të Victor von Doom
Nëse jeni fans të komikëve të "Fantastic Four", e dini që origjina e këtyre plagëve është gjithmonë diskutuar. Versioni fillestrat thotë se Doom u shëmtua gjatë një eksperimenti në kolegjim, kur një makinë që ai ndërtoi për të kontaktuar botën e nën Tokën (për të arritur shpirtin e nënës së tij) i shpërtheu në fytyrë.
Megjithatë, ka edhe interpretime të tjera. Jack Kirby, bashë-krijuesi i personazhit, donte që Doom të kishte vetëm një plagë të vogël në fytyrë, por egoja e tij ishte aq e madhe sa nuk e pranonte as atë defekt të vogël. Më vonë, John Byrne bashkoi këto dy ide: shpërthimi i makinës i dëmtoi fytyrën vetëm pak, por Victor, i bindur se ishte shëmtuar, vendosi maskën e sapokrijuar përpara se ajo të ftohej, dhe pikërisht kjo shkaktoi plagët e tmerrshme.
Kjo ide e dëmtimit vetë-shkaktuar është prezantuar edhe në historinë e vitit 1989, "Doctor Strange and Doctor Doom: Triumph and Torment". Aty, një magjistar i quajtur Aged Genghis i referohet Doom-it për një çrregullim të vogël të fytyrës, dhe ne shohim fytyrën e tij pothuajse të paplagosur teksa ai reagon me tërheqje ndaj këtij fyerimi.
Çfarë pritet nga MCU
Edhe pse komiketë kanë shumë versione, mbetet e paqartë se cilën origjinë do të zgjedhë "Doomsday". Ajo që na thotë marketingu është se versioni i MCU-së do të jetë i drejtuar nga humbja e gruajës dhe fëmijës, dhe jo nga historia me nënën e tij.
Një gjë është e sigurt: rikthimi i Ian McKellen si Magneto, i cili ishte vilanesi i parë i boom-it të Marvel në vitin 2000 me "X-Men", për t'u përballur (dhe me shumë gjasa për të humbur) nga Doom, është një lloj marketingu klasik që do ta bënte të krençtë edhe Stan Lee.
Filmi "Avengers: Doomsday" do të dalë nëpër kina më 18 dhjetor 2026.
Po ju, a mendoni se RDJ do të jetë bindës si vilanes nëse e shohim me fytyrën e shëmtuar apo do të na kujtojë gjithmonë Iron Man-in?