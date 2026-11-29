Sylvester Stallone dhe ditët kur pastronte kafashte luanish për të mbijetuar
Sylvester Stallone, i njohur për rolet ikonike të Rocky dhe Rambo, nuk e ka pasur gjithmonë rrugën e shtruar me rozë. Përpara se të arrijë majat e suksesit, ai ka qenë një aktor i thjeshtë që luftonte për çdo qindarkë, duke jetuar në një apartament të ngushtë në New York City, ku miqtë ishin të paktë dhe vetmia ishte shoqëruesja e tij kryesore.
Kjo periudhë e vështirë është shënuar nga punë të papritura për të mbijetuar. Stallone ka punuar në një dyqan ushqimesh (deli), ka shërbyer si orientues në një kinema dhe madje ka arritur deri në pikën ku pastronte kafashte luanish në Kopshtin Zoologjik të Central Park-ut. Ishte një jetë larg shkëlqimit të Hollywood-it.
Një miqësi e papritur në setin e filmit
Kthesa e parë erdhi në vitin 1974, gjatë xhirimit të filmit "The Lords of Flatbush". Aty Stallone u njoh me Henry Winkler, të cilin më vonë do ta njohte e gjithë bota për rolin e "The Fonz" në "Happy Days". Edhe pse ishin të kundërta në çdo aspekt — Winkler një diplomuar i Yale dhe Stallone që vinte nga kolegji i çfarë ke ti — mes tyre u krijua një lidhje e menjëhershme.
Winkler mbeti i mahnitur nga vendosmëria e Stallone-t. Kur vizitoi për herë të parë shtëpinë e tij në Lexington Avenue, ku ai jetonte me gruan e tij të parë dhe një qen bull mastiff, pa një skenë që tregonte gjithë përkushtimin e aktorit. Stallone i kishte lyer dritaret me të zeza në mënyrë që të mos e shqetësonte ora e ditës dhe të mos ndikohej nga koha, duke u përqendruar vetëm në shkrimin e skenarëve.
Librat, skenarët dhe besimi në veten
Qasja në atë shtëpi nuk ishte e lehtë. Stallone shkroi në libra e tij, "The Steps", se Winkler u desh të kalonte mbi një të pastrehë gjatë ngjitjes në pesë kate shkallë për të parë banesën e tij të varfër. Megjithatë, në vend që të terezonte, Winkler u impresionua nga biblioteka me libra të konsumuar dhe një raft me rreth 15 skenarë.
Kur Winkler lexoi një nga skriptet, mbeti i habitur. Edhe pse Stallone i tha se skenarët nuk ishin të mirë, Winkler e inkurajoi atë të vazhdonte të shkruante, duke i thënë se ishte më e vështirë të ia dilje si shkrimtar sesa si aktor dhe se fakti që kishte shkruar 15 skenarë ishte gjë mbresëlënëse. Kjo mirësjellje dhe inkurajim gjatë një kohe kur përgjigjja "jo" ishte norma, i dha Stallone-t një vetëbesim të madh, pasi ai nuk e shihte veten si një intelektual, ndryshe nga shoku i tij.
Rrugëtimi drejt Kalifornisë dhe suksesi
Me kalimin e kohës, Stallone vendosi të largohej nga New Yorku për t'u nisur drejt Perëndimit në shpresë të një shanseje në Hollywood. Ai dhe bashkëshortja e tij e atëhershme, Sasha Czack, nisën udhëtimin me 830 dollarë, nga të cilët u mbetën pak më pak se 500 dollarë. Ata nuk njihnin askënd dhe nuk kishin ku të jetonin.
Në atë moment, personi i vetëm që Stallone mund të thirrte ishte Winkler, i cili tashmë ishte bërë yll në Kaliforni. Winkler u shfaqi shumë mirësjellës dhe pritës, duke i thënë Stallone-t se puna me të në "Lords of Flatbush" e kishte ndihmuar të luante rolin e një njeriu të fortë për "The Fonz".
Stallone dhe Czack u vendosën në një qira në Encino për 300 dollarë në muaj. Shtëpia ishte shumë e vogël, rreth 500 këmbë katrore, pa bar dhe pa kondicioner. Megjithatë, vendosmëria e tij mbeti e palëkundur. Kur mbërriti për herë të parë në kryqëzimin e Hollywood and Vine, ai nuk e dinte se pas më pak se 10 viteve, emri i tij do të shënohej në Walk of Fame, vetëm pak metra larg atij vendi.
Winkler, i cili e ka konsideruar Stallone-n si një filozof dhe një njeri të hapur, ka deklaruar se kurrë nuk dyshoi se ëndrrat e shokut të tij do të bëheshin realitet, duke përdorur moton e Stallone-t, që është të vazhdosh të godasësh.
Kush do të mendonte se një pastrues kafash luanish do të bëhej mbreti i Hollywood-it? Me vërtetë, nuk ka gjë më të mirë se një shok që të beson kur askush tjetër nuk e bën.