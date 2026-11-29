MC Beka analizon banorët e BBVK5: Nichi po ndihmohet nga sinqeriteti
MC Beka ka vendosur të komentojë lojën e banorëve të Big Brother Vip Kosova 5, duke i dhënë një vlerë të veçantë Nichit. Gjatë ftesës në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, ai ka deklaruar se Nichi ka një veçori që e dallon nga të tjerët: sinqeriteti.
Sipas MC Beka-s, pikërisht sinqeriteti po e ndihmon Nichin dhe ai nuk ka dalë jashtë vetes. Ai ka vënë në dukje se formatet e mëdha dhe fama shpesh i bëjnë njerëzit të ndryshojnë, por në rastin e Nichit, kjo nuk ka ndodhur. Ai ka thënë se i ka analizuar, se të gjithë janë të rinj dhe se kjo do të jetë përvoja më e mirë për të gjithë ata që janë aty.
Përveç Nichit, MC Beka ka komentuar edhe mënyrën se si shprehen disa banorë të tjerë. Ai ka përmendur rastin e Bejtës, i cili jeton në Gjermani, duke thënë: “kur nuk di si të shprehesh, qohet të mund Liki”.