Duhet ta shihni! Del e plotë tracklista e albumit të GTA 6: mes 34 këngëve, Dua Lipa, Playboi Carti dhe Lana Del Rey?
Uau, o njerëz! Imagjinoni këtë: vetëm pak ditë para se të dalë zyrtarisht, tracklista e plotë e shumëpritur e Grand Theft Auto VI: The Album u zbulua online dje, në 14 nëntor! Epo, po, fiks pesë ditë para lançimit të albumit prej 34 këngësh dhe vetë lojës, që vijnë në 19 nëntor. Dhe s’është pak, e? Burimet pranë projektit e kanë vërtetuar renditjen, edhe pse Rockstar Games ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht. Po, po, e dimë, kush do rrinte pa thënë gjë?!
Thashethemet e para filluan të shpërndaheshin si rrufeja në X pasi një punonjës i një dyqani diskografik postoi një video me një kopje fizike vinili, ku në kapakun e pasmë shkruheshin të 34 titujt. Dhe, t’ju themi të drejtën, renditja përputhet me ato që Rockstar kishte listuar paraprakisht për gjashtë këngët e para, me Yung Lean te track 2, Travis Scott te track 4 dhe legjendën Keith Richards te track 32. Kjo s’na lë vend për dyshime.
Dhe tani, pjesa më e ëmbël: mes 34 këngëve thuhet se do të jenë edhe emra si Dua Lipa, Playboi Carti dhe Lana Del Rey! Po, fiks! Kjo na bën të çmëndemi, apo jo? Justice e hap albumin me "Starting From Zero" ku ka bashkëpunim me Michael McDonald. Dyshja franceze rikthehet te track 6 me Flower in a Hurricane, së bashku me Tame Impala, SZA dhe King Gizzard & The Lizard Wizard. Ndërsa "Overtown Lights", një bashkëpunim mes Stanley Clarke, Yussef Dayes dhe Robert Glasper, e mbyll këtë listë të çmendur.
Albumi do të jetë i disponueshëm në të gjitha shërbimet kryesore të transmetimit, por edhe në CD dhe vinil. Çmimet? CD-ja $19.98, vinili standard $49.98, dhe një edicion i limituar vinili me disqe të mbushura me lëng, që shiti si e çmendur brenda pak minutash pasi u hapën porositë, me çmim $124.98. Sa për lojën, Grand Theft Auto VI do të lëshohet në PlayStation 5 dhe Xbox Series X|S në 19 nëntor. Edicioni standard kushton $80, ndërsa Ultimate Edition $100. Kujdes, kopjet fizike vijnë me kod shkarkimi, jo me disk!
Mos harroni, ky album është diçka tjetër nga radioja brenda lojës dhe kolona zanore origjinale. Kolonën zanore dinamike e ka kompozuar Justice dhe Grand Theft Auto VI: Original Score do të dalë në 11 dhjetor me 30 këngë plus bonus dixhital. Rockstar ka zbuluar edhe hostët e gjashtë stacioneve radiofonike, me Bad Bunny te Cocoteo FM, Burna Boy dhe Palms Trax te AfroBank FM, si dhe Morgan Wallen dhe ikonën tonë, Lana Del Rey, te Back Country Radio.
E pra, kur mendon se nuk mund të bëhet më mirë, GTA na sfidon. A jeni gati për këtë bombë muzikore dhe lojë?!