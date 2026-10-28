Charli XCX në filmin e Scorsese-s, me DiCaprio-n dhe Lawrence-n, detaje ende mister!
Charli XCX, artistja e njohur, do të ketë një rol të shkurtër në filmin e ri të Martin Scorsese, “What Happens at Night”. Dhe si për të mos mjaftuar kaq, ajo do të ndajë ekranin me dy yje të tjerë të Hollivudit: Leonardo DiCaprio dhe Jennifer Lawrence. Kjo tingëllon si ëndrra e çdo fani kinemaje, apo jo?
Filmi përshkruhet si një dramë psikologjike gotike, e realizuar nga “Apple” dhe “StudioCanal”. Ngjarja ndjek një çift amerikan të martuar që udhëton drejt një qyteti të vogël evropian me qëllim birësimin e një foshnjeje. Por, ndërsa përpiqen të marrin fëmijën, fillojnë të humbin veten dhe të kuptojnë gjithnjë e më pak situatën ku ndodhen. Kjo tingëllon si një fundjavë tipike për ata që i duan emocionet e forta, apo jo?
Detajet rreth rolit të Charli XCX po mbahen ende sekret, duke na lënë të hamendësojmë se çfarë surprize ka përgatitur. Ajo i bashkohet një kasti yjesh ku përfshihen edhe Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson dhe Jared Harris. Me këtë kast, çfarëdo qoftë roli i saj, do të jetë elektrizuese!
Këngëtarja e hitit “Brat” duket se e ka marrë seriozisht karrierën në botën e kinemasë. Vetëm gjatë dy viteve të fundit, ajo është shfaqur në shtatë filma, përfshirë “The Moment”, një film në stilin e dokumentarit të rremë, drejtuar nga bashkëpunëtori i saj i shpeshtë, Aidan Zamiri. Ky film satiron suksesin komercial që ajo arriti me albumin e saj "Brat". Kjo tregon se nuk po luan vetëm, por po merr pjesë aktivisht në narrativat artistike!
Jo më kot edhe albumi i saj më i ri, “Music, Fashion, Film”, është frymëzuar plotësisht nga kinemaja. Në kopertinën e tij shfaqen ikona si John Cale, Marc Jacobs dhe Martin Scorsese, si simbole të muzikës, modës dhe filmit. Duket sikur po e kishte parandjerë këtë bashkëpunim të madh!
Ndërkohë që presim të mësojmë më shumë për rolin e saj në film, Charli XCX po përfundon turneun e albumit në SHBA, me koncertin e fundit të kësaj pjese në Las Vegas, përpara se të vazhdojë në Evropë në muajin shkurt.
“What Happens at Night” është filmi i parë i gjatë i Scorsese-s pas “Killers of the Flower Moon” të vitit 2023, ku luante gjithashtu DiCaprio. Ai film u nominua për dhjetë çmime “Oscar”, përfshirë atë për filmin më të mirë. Me këto precedentë, pritshmëritë janë stratosferike për projektin e ri. Data e publikimit të filmit, megjithatë, ende nuk është bërë e ditur. Sa do të duhet të presim, vallë?