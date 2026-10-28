Dafina Zeqiri zbulon mesazhet që ka marrë nga gratë pas rastit të Arlindës
Këngëtarja Dafina Zeqiri, pas reagimit të saj të parë për rastin tragjik të Arlinda Sylaj – Zekajt, ka ndarë sërish me publikun një shqetësim të madh që i ka ardhur direkt nga gratë. Artistja ka treguar se postimi i saj në rrjetet sociale ka nxitur një lumë mesazhesh private, ku shumë gra i janë rrëfyer për përvojat e tyre të dhunës.
Disa prej tyre, tregon Dafina, i kanë dërguar edhe dokumente që lidhen me denoncimet e bëra në Policinë e Kosovës. Këto gra, sipas rrëfimeve të tyre, janë paraqitur disa herë në polici, duke kërkuar ndihmë për dhunë fizike dhe abuzim nga partnerët. Por, çuditërisht (ose më mirë, tragjikisht), sipas mesazheve që këngëtarja ka pranuar, ato nuk kanë marrë mbështetjen që kanë pritur.
Dafina e ka cilësuar këtë situatë si “e papranueshme”, dhe ka kërkuar me forcë që institucionet përgjegjëse t’i trajtojnë me seriozitet maksimal denoncimet. Sipas saj, duhet të kuptohet pesha e vërtetë e përgjegjësisë që kanë kur në lojë është siguria dhe vetë jeta e qytetarëve.
Artistja nuk ka lënë pa kundërshtuar edhe mentalitetin e vjetër, që tenton ta konsiderojë dhunën në familje si një çështje që duhet të mbetet “brenda mureve të shtëpisë”. Dafina thekson se raste të tilla NUK mund të justifikohen si probleme private. Sipas saj, bëhet fjalë për dhunë dhe vepra që kërkojnë trajtim serioz.
Përveç thirrjes për reagim të menjëhershëm institucional, Dafina ka vënë në pah edhe një pikë shumë të rëndësishme: edukimin e djemve që në fëmijëri. Si nënë e një djali dhe në pritje të një fëmije tjetër, ajo e konsideron këtë një përgjegjësi thelbësore. Respekti ndaj grave duhet të mësohet dhe të kultivohet brenda familjes, që kur janë të vegjël. Le t’i rrisim fëmijët tanë me vlera që promovojnë dashurinë, respektin dhe dinjitetin.